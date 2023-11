Hermann Escarrá, en consonancia con el CEV, defiende la integridad del referendo sobre el Esequibo sin manipulaciones.

El presidente de la Comisión Especial de Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional (AN), Hermann Escarrá, expresó su acuerdo con la petición de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) de no manipular el referendo consultivo del 3 de diciembre por intereses políticos. Escarrá, abogado constitucionalista, afirmó en una entrevista con Venevisión que este tema no pertenece exclusivamente al gobierno o la oposición, sino que es un asunto de toda la nación.

En un comunicado emitido el 23 de noviembre, la CEV solicitó que todos los ciudadanos estén bien informados sobre el significado y las consecuencias de la consulta popular para que puedan actuar con plena conciencia y en libertad, y que el referendo no sea utilizado como medio de presión.

Las declaraciones de Escarrá contrastan con las del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien calificó el comunicado de la CEV como una vergüenza. Cabello criticó que la CEV, a la que considera un partido político de la oposición, no haya llamado a participar en el referendo ni a favor ni en contra.

Sin embargo, Escarrá advirtió que sería excepcional que un venezolano no vote el 3 de diciembre. Afirmó estar seguro de que una gran mayoría acudirá a los centros electorales como una demostración clara de la unidad nacional ante el mundo.

En relación al juicio que se lleva a cabo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899, demandado por Guyana, Escarrá dejó claro que Venezuela no aceptará un arreglo judicial en dicho tribunal de Naciones Unidas. Argumentó que la CIJ no tiene jurisdicción en la disputa territorial y que el Acuerdo de Ginebra de 1966 establece el diálogo directo como la primera fase de resolución.

Se espera que antes del referendo del 3 de diciembre, la CIJ se pronuncie sobre la petición de Guyana de impedir la consulta a través de medidas cautelares. El gobierno guyanés teme que Venezuela se retire del juicio y ocupe unilateralmente la zona en reclamación después de las votaciones.

Expertos venezolanos creen que la CIJ no fallará en contra del referendo por tratarse de un asunto interno, aunque sí podrían instar a las partes a abstenerse de realizar acciones que agraven el conflicto limítrofe mientras se desarrolla el proceso judicial.

Respecto a las recientes acciones del gobierno de Guyana, como el izamiento de su bandera cerca de la zona limítrofe del Esequibo y la visita de autoridades estadounidenses, Escarrá las atribuye al miedo. Aseguró que esto no perturba a Venezuela y recordó la valentía de los héroes nacionales como Guaicaipuro, Simón Bolívar y Sucre.

En resumen, Hermann Escarrá respaldó la solicitud de la CEV de no manipular el referendo consultivo del 3 de diciembre por intereses políticos. Además, reafirmó la postura de Venezuela de no aceptar un arreglo judicial en la CIJ y destacó la importancia de la unidad nacional en este asunto territorial.