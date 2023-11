Lo esencial sobre el referendo consultivo por el Esequibo el 3 de diciembre

El domingo 3 de diciembre se llevará a cabo en toda Venezuela la consulta electoral por el Esequibo. Un total de 20.694.124 electores están habilitados para votar y expresar su posición sobre el territorio en reclamación.

Para participar en la votación, solo se requiere que la persona acuda a su centro de votación con su cédula de identidad, ya sea vencida o vigente, y elija las respuestas a las cinco preguntas formuladas para este proceso.

La jornada electoral comenzará a las 6:00 am y se extenderá hasta que haya electores en fila. El Consejo Nacional Electoral (CNE) desplegará un total de 15.857 centros de votación en todo el país, los cuales estarán protegidos por 356.513 efectivos militares como parte del Plan República, que inició el 29 de noviembre y concluirá el 4 de diciembre.

Las cinco preguntas del referendo consultivo sobre el Esequibo son las siguientes:

1. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al Derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?

2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

3. ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?

4. ¿Está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a Derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?

5. ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y se le desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?

Como parte del Plan República, se ha establecido una ley seca que estará en vigor desde el viernes 1 de diciembre hasta el lunes 4. Además, se suspenderán las clases en las instituciones educativas que funcionan como centros de votación.

El gobierno de Guyana ha convocado movilizaciones de calle para el domingo 3 de diciembre con el objetivo de mostrar su apoyo a la idea de que el Esequibo pertenece a Guyana y rechazar las acciones del gobierno venezolano. Además, están a la espera de la decisión de la Corte Internacional de Justicia, que se dará a conocer el viernes 1 de diciembre.

Aunque el ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha mencionado que los venezolanos están “obligados a participar”, esta afirmación se refiere a un plano simbólico. En Venezuela, no es obligatorio sufragar y no se multará a las personas que decidan no participar en el proceso electoral. Sin embargo, los miembros de mesa sí están obligados a cumplir con sus funciones, a menos que tengan razones válidas para no hacerlo.

Después del referendo consultivo, existen más dudas que certezas sobre los pasos que tomará el gobierno venezolano. Especialmente en relación con la quinta pregunta de la consulta, la cual ha sido criticada por aumentar la retórica conflictiva en torno al tema del Esequibo y por su falta de claridad en cuanto a la creación del estado Guayana Esequiba y cómo se llevará a cabo.