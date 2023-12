André 3000 se convierte en el primer artista en la historia en alcanzar el récord de Billboard con una canción de flauta

El reconocido músico André 3000, quien ahora tiene 48 años, ha insinuado que podría haber envejecido fuera del territorio del hip-hop.

Puede que algunos seguidores no estén contentos con él por lanzar un disco que no es una canción de rap, pero hay que reconocerle el mérito.

André 3000, conocido como solista y miembro del dúo de hip-hop Outkast, ha logrado romper el récord de Billboard al colocar la canción más larga en la lista Billboard Hot 100.

El título de la canción de André 3000 también es largo: “I Swear, I Really Wanted to Make a ‘Rap’ Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time.” (que en español sería algo como “Lo juro, realmente quería hacer un álbum de ‘rap’, pero esta vez es literalmente la forma en que me sopló el viento”).

Con una duración de 12 minutos y 20 segundos, esta canción ha entrado en el puesto número 90 de la lista, convirtiéndose en la canción más larga en la historia de la lista, superando a “Fear Inoculum” de Tool, que tiene una duración de 10 minutos y 21 segundos, según informa Billboard.

André 3000 ha sugerido que puede haber envejecido fuera del territorio del hip-hop, pero gran parte de su público rechaza esta declaración y abraza su nueva música.

Su álbum totalmente instrumental, “New Blue Sun”, ha alcanzado el número 1 en la lista de álbumes de Nueva Era.