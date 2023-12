Cómo recibir remesas del extranjero de forma fácil a través de Banesco (+Video tutorial)

Venezuela News

Desde el mes de mayo, el banco Banesco Banco Universal anunció que los venezolanos ahora pueden recibir remesas del extranjero a través de la plataforma de transferencias electrónicas y físicas, Moneygram.

Los clientes de Banesco recibirán la divisa al cambio en bolívares, de acuerdo a la tasa oficial del día establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Es importante destacar que el cliente de Banesco no debe pagar ningún adicional, ya que las comisiones deben ser cubiertas por el emisor desde el extranjero, según la tarifa establecida en su país.

Pasos para recibir remesas:

Para recibir remesas a través de Banesco, primero debes tener activa una cuenta en bolívares y una cuenta verde en el banco. Luego, sigue los siguientes pasos:

Ingresa en moneygram.com

Regístrate en la página

Busca la opción “Envía dinero”

Indica los datos del beneficiario: nombre, apellido, número de cédula de identidad, número de teléfono registrado en Banesco y el número de cuenta bancaria

Una vez realizados estos pasos, la plataforma de divisas notificará a Banesco el pago para que se realice el abono en bolívares a la cuenta del cliente. De esta manera, los clientes de Banesco podrán recibir el valor de la remesa en su cuenta personal en pocas horas.

La plataforma ofrece tres opciones para el envío de remesas: la aplicación móvil, la página web y las sucursales.

Preguntas más frecuentes:

Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que los usuarios pueden encontrar en la plataforma web de Banesco:

¿Qué es MoneyGram?: Es un proveedor de servicios financieros internacionales que brinda una plataforma física y virtual para procesar envíos de remesas y otros servicios relacionados.

¿Puedo enviar remesas de Venezuela a otro país?: No, solo puedes recibir las divisas en tu cuenta Banesco en bolívares.

¿Quiénes pueden enviar remesas a Venezuela?: Todos aquellos que se encuentren dentro de los países autorizados para utilizar MoneyGram. Esta plataforma ofrece servicios de transferencia de dinero a más de 200 países.

¿Quiénes pueden recibir remesas en Venezuela?: Solo los clientes naturales de Banesco que posean una cuenta verde y una cuenta en bolívares activas.

Para más información, puedes visitar la página web de Banesco o comunicarte con ellos a través de sus redes sociales.

Recibe remesas del extranjero a través de Banesco siguiendo estos sencillos pasos (+Video)

desde tu celular, únete al grupo de WhatsApp de Venezuela News a través de este enlace: [enlace de WhatsApp].

También tenemos un canal de Telegram, en el que puedes encontrarnos como @VenezuelaNews21, o a través del siguiente enlace: [enlace de Telegram].

The post Recibe remesas del extranjero a través de Banesco siguiendo estos sencillos pasos (+Video) appeared first on Noticias de Venezuela.

Con información de venezuela-news.com