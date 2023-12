Ramón José Medina critica la decisión de Machado de acudir al TSJ para solicitar su habilitación, calificándola como una trampa.

El dirigente político y exsecretario adjunto de la extinta Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, calificó como “una trampa” el hecho de que María Corina Machado acuda a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar la revocación de su inhabilitación política.

En una entrevista con el periodista Román Lozinski en el programa “Circuitos Éxitos” de Unión Radio, Medina afirmó que la medida impuesta contra la candidata presidencial de la plataforma unitaria democrática carece de legalidad.

“Para mí es una trampa en el caso específico de María Corina Machado porque si ella acude al TSJ por las vías que están estableciendo, por la Sala Político Administrativa, estaría reconociendo que está inhabilitada y lo cierto a la forma como lo hicieron no está inhabilitada porque es un acto inexistente de toda nulidad”, declaró Medina durante la conversación.

Medina hizo referencia al “procedimiento para la revisión de medidas de inhabilitación acordadas por la Contraloría General de la República”, que fue acordado por el chavismo y la plataforma como parte de las acciones complementarias del Acuerdo de Garantías Políticas y Electorales firmado el pasado 17 de octubre en Barbados.

Insistió en que la decisión contra Machado, anunciada en junio pasado por la Contraloría General de la República a petición del diputado disidente opositor José Brito, no tiene base ni sustento jurídico.

“En el caso específico de María Corina Machado ese proceso, si es que hubo, es absolutamente irregular y sin fundamento jurídico, ya que no la notificaron, no le dieron derecho a la defensa y no hubo procedimiento justo en ese sentido, por tanto, es absolutamente nulo de nulidad absoluta”, recalcó.

Según el dirigente político opositor, correspondería a Machado acudir a la Contraloría General de la República para solicitar una revisión de la medida y buscar obtener un procedimiento en el cual tenga derecho a la defensa y se demuestre que no debe estar inhabilitada.

“Lo que deben hacer es buscar un mecanismo de tipo político que permita que la propia Contraloría declare nulo ese procedimiento o que inicie uno que le permita a ella defenderse en ese proceso”, sostuvo Medina.

Cuando Lozinski le preguntó si se debería buscar un mecanismo alternativo en caso de que ella no pueda inscribirse, Medina respondió que corresponde a la candidata y a los partidos de la plataforma llegar a un acuerdo si se necesita esa posibilidad.

El procedimiento acordado establece que cada candidato o candidata debe acudir de forma individual entre el 1 y el 15 de diciembre a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, la cual decidirá si se levanta o no la inhabilitación política impuesta por la Contraloría.

Además, contempla que una vez se emita el fallo, la persona involucrada debe respetar la decisión, no ofender ni atacar al TSJ y respetar la Constitución.

Este anuncio se hizo el mismo día en que Estados Unidos dio un plazo al gobierno de Nicolás Maduro para resolver las inhabilitaciones políticas, como parte del mantenimiento temporal del alivio de sanciones al petróleo, gas y oro venezolanos.

Machado visitó este jueves los estados de Lara y Yaracuy, donde expresó que a ella le importa lo que opine la ciudadanía.

“La írrita pretensión de bloquearme la gente la resolvió el 22 de octubre, le dijeron al régimen de Nicolás Maduro lo que piensa el pueblo de Venezuela sobre esa fulana inhabilitación, y a mí lo único que me importa es lo que piensa la gente”, afirmó desde el estado Lara.