Anacoco: Descubriendo la historia que encierra la isla donde la Fanb anuncia construcción de edificaciones

El pasado 24 de noviembre, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, realizó un acto provocativo al izar una gran bandera de su país en la cima de la serranía del Paracaima, en territorio Esequibo. Esta acción generó tensiones en medio del diferendo territorial con Venezuela. Al día siguiente, el comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, M/G Elio Estrada Paredes, anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) construiría una escuela, un ambulatorio y dos canchas en la isla de Anacoco, ubicada en el estado Bolívar y cerca del territorio Esequibo disputado con Guyana.

Según el consultor político Ricardo Ríos, la respuesta de Venezuela no fue proporcional a la acción del presidente guyanés, ya que el mandatario se encontraba en territorio en reclamación, declarando su soberanía, mientras que la Fanb actuaba desde el estado Bolívar. Sin embargo, la isla de Anacoco tiene una historia que ha sido recordada recientemente por expertos e internacionalistas. En 1966, militares venezolanos expulsaron a las fuerzas de Guyana de ese territorio y desde entonces, no han permitido que vuelva a ser ocupada.

Anacoco es una isla fluvial en la cuenca hidrográfica del río Cuyuní, administrada por Venezuela como parte del territorio de la parroquia Dalla Costa, en el municipio Sifontes del estado Bolívar. Su ubicación estratégica la sitúa cerca del límite entre el área en controversia y el estado Bolívar, casi sobre la zona en reclamación. La mitad oriental de la isla es reclamada por Guyana.

En 1966, el presidente Raúl Leoni ordenó una operación militar para desalojar a las fuerzas de Guyana de la isla de Anacoco, lo que provocó tensiones entre ambos países. El internacionalista Gerson Revanales, en un artículo de opinión, recordó que una demanda posterior de Guyana para solicitar el retiro de Venezuela de Anacoco no tenía fundamento, ya que no aportaron pruebas suficientes de la ocupación en 1966. Desde entonces, Venezuela no ha recuperado ningún otro territorio en reclamación.

Actualmente, la Fanb está llevando a cabo obras de infraestructura en la isla de Anacoco, como la ampliación de la pista de aterrizaje, como parte de su sistema defensivo territorial. También se ha informado sobre la construcción de otra pista de aterrizaje en el “Área de Desarrollo Integral La Camorra” en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, para el desarrollo integral del Esequibo.

El conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana parece estar escalando, especialmente con el referendo consultivo sobre el Esequibo y el juicio en curso en la Corte Internacional de Justicia. Voces como la de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, han alertado sobre la posibilidad de un conflicto bélico entre ambos países.

