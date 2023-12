Billie Eilish aborda sin tapujos su sexualidad: “¿Acaso no era evidente?”

Billie Eilish, la famosa cantante, hizo una revelación sorprendente durante la alfombra roja del evento Hitmakers de Variety. El pasado sábado 2 de diciembre, Eilish aseguró que no estaba interesada en hacer un gran gesto para “salir del armario”, ya que consideraba que su orientación sexual era evidente.

En una entrevista con Variety, Eilish dijo: “No, no lo hice. Pero pensé, ‘¿no era obvio?’ No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Simplemente digo, ‘¿por qué no podemos simplemente existir?’ He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello. Ups”.

La cantante de “Bad Guy” también reveló que se dio cuenta de que había hecho pública su orientación sexual después de la publicación del artículo. Eilish comentó: “Vi el artículo y pensé: ‘Oh, supongo que salí del armario hoy’. Está bien, genial. Es emocionante para mí porque supongo que la gente no lo sabía, pero es genial que lo sepan. Estoy a favor de las chicas”.

En la misma entrevista, Eilish habló sobre cómo se relaciona con las mujeres y lo que significan para ella. Expresó: “Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad”.

Eilish también compartió que tiene conexiones profundas con las mujeres en su vida, tanto amigas como familiares. Sin embargo, admitió que también se siente intimidada por su belleza y presencia. A pesar de su revelación, Eilish confesó que todavía siente miedo hacia las mujeres, pero que las encuentra hermosas.