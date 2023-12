Expertos consideran que el referendo por el Esequibo no tiene carácter vinculante, aunque el chavismo insiste en lo contrario

Tras los resultados de la consulta por el Esequibo celebrada el pasado domingo 3 de diciembre, hay incertidumbre sobre los pasos que tomará el gobierno venezolano. La falta de transparencia en los números de participación del referendo consultivo ha generado dudas sobre su validez. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, no ha proporcionado información precisa sobre el número de participantes, la abstención y los votos obtenidos en cada una de las cinco preguntas.

Según abogados constitucionalistas, el referendo consultivo no es completamente vinculante. Los resultados no deberían ser considerados como un mandato para el gobierno venezolano, ya que fue una consulta realizada al pueblo. Sin embargo, dirigentes del chavismo, como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, han afirmado que el referendo es vinculante y que se tomarán acciones basadas en los resultados.

El abogado constitucionalista Gustavo Manzo argumenta que la jornada del 3 de diciembre no es vinculante porque no cumple con lo establecido en el artículo 70 de la Constitución venezolana. Según este artículo, las asambleas de ciudadanos cuyas decisiones sean vinculantes son medios de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. Además, el también abogado constitucionalista Nelson Chitty La Roche señala que algunas de las preguntas del referendo ya forman parte de la constitucionalidad y legalidad, mientras que otras no deberían ser respondidas, ya que el juicio ante la Corte Internacional de Justicia no es materia de referendos.

La pelota está en la cancha del presidente Nicolás Maduro, quien debería concentrarse en preparar una buena participación ante la Corte Internacional de Justicia en 2024. Los expertos recomiendan que Maduro cumpla con lo que indica la constitución y tome las decisiones apropiadas. Mientras tanto, se espera que el chavismo anuncie acciones relacionadas con este tema en las próximas horas, especialmente después de las declaraciones de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, quien afirmó que el carácter no vinculante de la consulta “muere hoy”.