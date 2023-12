Rodríguez asegura que el referendo es legalmente vinculante y advierte sobre posibles medidas para demostrarlo

El jefe de campaña del referendo consultivo sobre el Esequibo, realizado este 3 de diciembre, Jorge Rodríguez, criticó a los opositores y a los medios internacionales por señalar el carácter no vinculante de la consulta popular.

Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de 2020, afirmó que el término “no vinculante” es falso, ya que el gobierno de Nicolás Maduro acatará el mandato de los venezolanos. Según Rodríguez, más del 90% de los votantes respaldaron las cinco preguntas planteadas en la consulta.

En una rueda de prensa desde el Teatro Bolívar de Caracas, Rodríguez declaró: “Las acciones que se emprenderán en las próximas horas demostrarán el fuerte mandato del pueblo el pasado domingo”. Además, acusó a María Corina Machado de liderar la campaña contra el referendo consultivo, supuestamente “financiada” por la petrolera Exxon Mobil. También mencionó a los opositores Leopoldo López, Henrique Capriles y Julio Borges, así como a los medios El Tiempo de Bogotá, Voz de América, la agencia EFE y la cadena estadounidense CNN, de promover la idea de que los resultados no son vinculantes.

Rodríguez no mencionó las declaraciones de Hermann Escarrá, diputado e integrante de la Comisión especial para la Defensa del Esequibo de la Asamblea Nacional, quien destacó que la consulta buscaba brindar una fuente de legitimidad y enviar un mensaje claro al mundo de unidad nacional.

Durante la rueda de prensa, Rodríguez insultó repetidamente al grupo opositor, calificándolo de “casta maldita de la extrema derecha”. Afirmó que lo que más les duele es que el referendo tuvo una participación del 51% y un apoyo casi unánime al sí.

El dirigente no proporcionó detalles sobre quiénes realizarán los anuncios ni a qué hora.

Las preguntas más polémicas del referendo fueron la número 3 y la número 5. La tercera desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, y la quinta propone la creación del estado Guayana Esequiba.

Rodríguez reiteró que Venezuela no aceptará la jurisdicción de la CIJ en el diferendo, pero no especificó si el país se retirará del juicio. También aclaró que crear un nuevo estado no implica anexar unilateralmente el Esequibo, ya que ese territorio es venezolano desde 1777.

