Machado: “Son acciones de un régimen desesperado que se sabe derrotado”

En un comunicado emitido hoy, la líder opositora, María Corina Machado expresó que: “Son acciones de un régimen desesperado que se sabe derrotado”

La líder opositora, María Corina Machado se pronunció sobre las órdenes de captura contra miembros de su equipo político.

En un comunicado emitido hoy, Machado expresó su rechazo a las acciones tomadas por el gobierno y afirmó que no se presentará ante el TSJ.

Machado también hizo hincapié en su inocencia y en el respaldo que recibió por parte de los millones de personas que votaron en las elecciones.

“Yo no he cometido delito alguno, aquí no hay un acto de la Contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera”, afirmó.