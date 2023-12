Contamos con el apoyo de su gobierno para recuperar nuestra libertad

La líder de Vente Venezuela y candidata presidencial de la Plataforma Unitaria, María Corina Machado, felicitó a Javier Milei por su asunción como presidente de Argentina y destacó la importancia de su gobierno para los venezolanos en su lucha por la libertad.

En un mensaje publicado en la red social Twitter, Machado expresó: “Los venezolanos contamos con su Gobierno en nuestro propósito de reconquistar la libertad que hoy los argentinos celebran”. Además, añadió que el éxito de Milei y sus ideas de libertad será también el éxito de todos aquellos que luchan por esas mismas ideas en Venezuela y en la región.

María Corina Machado, quien obtuvo una amplia victoria en las elecciones primarias de la oposición el pasado mes de octubre, actualmente se encuentra inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta 2030 debido a un dictamen de la Contraloría General. Sin embargo, espera que una negociación política pueda revertir esta medida, ya que no está respaldada por una sentencia condenatoria firme, como exige la Constitución. De no levantarse esta inhabilitación, no podrá participar en las elecciones presidenciales programadas para el segundo semestre de 2024.

Milei y Venezuela

Por otro lado, mientras Machado celebra el ascenso del nuevo gobierno en Argentina, Nicolás Mauro considera a Milei como representante de la “derecha neonazi” y ha denunciado que el presidente argentino busca impulsar “un proyecto colonial en toda América Latina y el Caribe”. Esta postura supone una fractura ideológica en las relaciones entre Caracas y Buenos Aires, que experimentaron momentos de tensión durante la presidencia de Mauricio Macri, pero se normalizaron durante el mandato de Alberto Fernández.

Javier Milei asumió la presidencia en una ceremonia celebrada en el Congreso de Buenos Aires, donde prometió el comienzo de una “nueva era” para el país sudamericano y “el fin de la noche populista”.