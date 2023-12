“No hay otra opción que el ajuste”: 5 impactantes declaraciones del primer discurso de Javier Milei como presidente de Argentina

Con la banda presidencial albiceleste recién cruzada sobre el torso, Javier Milei ofreció su primer discurso como presidente de Argentina este domingo, anunciando ajustes dolorosos y prometiendo “luz al final del camino”. El discurso del economista de 53 años, elegido el mes pasado con un mensaje antisistema, contrastó con el de sus predecesores en los últimos 40 años de democracia argentina, incluso en los símbolos utilizados: en lugar de dirigirse a la Asamblea Legislativa, habló a sus seguidores desde las escalinatas del Congreso. Esta fue otra forma en la que Milei, quien suele referirse a la clase política como “casta”, marcó distancia con la clase política tradicional. Aunque evitó usar ese término o acusar a sus antecesores de corrupción, el nuevo presidente advirtió a sus opositores que actuará con firmeza para impulsar reformas que, según él, abrirán un “nuevo contrato social” en el país. A continuación se presentan cinco frases destacadas del primer discurso de Milei como presidente, que también fue presenciado por jefes de Estado y representantes de otros países, aunque hubo notables ausencias, como la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva:

1. “No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock”

Milei dejó en claro que evitará medidas graduales para aplicar un ajuste fiscal del cinco por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) en el sector público, “que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado”. El presidente electo afirmó: “No hay alternativa posible al ajuste, tampoco hay lugar a la discusión entre shock y gradualismo”, y argumentó que todos los programas que se inclinaron por la última opción en el país “terminaron mal”. Además, señaló que para implementar medidas graduales es necesario contar con financiamiento, y lamentó que no haya recursos disponibles.

2. “Sabemos que en el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos”

Milei también anticipó que las duras decisiones que tomará en las próximas semanas tendrán un costo importante, pero las presentó como inevitables. En particular, advirtió que su ajuste fiscal “impactará negativamente en el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”. A pesar de esto, afirmó que no es algo muy distinto a lo que ha ocurrido en los últimos 12 años en Argentina, donde el PBI per cápita ha caído un 15%. Aunque no proporcionó detalles, se espera que las reformas que impulsará Milei incluyan recortes del Estado, desregulación económica, cambios impositivos y privatizaciones.

3. “Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros”

El nuevo presidente argentino dedicó gran parte de su discurso de asunción a describir la situación actual del país como desoladora. Por ejemplo, afirmó que el kirchnerismo dejó un déficit fiscal y externo equivalente al 17% del PBI. En cuanto a la política monetaria, Milei señaló que planea poner fin a la emisión de dinero, pero advirtió que los costos del descontrol monetario del gobierno saliente persistirán durante 18 a 24 meses. Argentina tiene una tasa de pobreza del 40% y una inflación del 140% según datos oficiales, pero Milei alertó que estas cifras podrían aumentar. Además, advirtió que la propuesta progresista basada en la emisión de dinero llevaría al país a una situación similar a la de Venezuela.

4. “A aquellos que quieren utilizar la violencia o la extorsión para obstaculizar el cambio, les decimos que se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles”

Ante la posible fuerte oposición que enfrentará el nuevo gobierno en el Congreso y en las calles, Milei prometió firmeza y afirmó que utilizará todos los recursos del Estado para avanzar en los cambios. Además, dejó claro que no tolerará la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder que interfieran con el cambio que los argentinos eligieron. En particular, se refirió a los “piqueteros” y afirmó que aquellos que corten calles violando los derechos de sus conciudadanos no recibirán apoyo de la sociedad. Sin embargo, también expresó que recibirá con los brazos abiertos a aquellos dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina.

5. “Hoy comienza una nueva era en Argentina”

Milei presentó su llegada al poder como un momento decisivo para el país, que marcará el fin de una larga historia de decadencia y el comienzo de una era de reconstrucción. Comparó las elecciones con la caída del Muro de Berlín, indicando que estas marcaron un punto de inflexión en la historia argentina. En su discurso, enfatizó que el nuevo contrato social propone un país en el que el Estado no dirija la vida de las personas, sino que vele por sus derechos, y en el que se hagan y paguen las cosas correctamente.

