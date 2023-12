Dinorah Figuera destaca que aún hay factores políticos pendientes por decidir la continuidad de la Asamblea Nacional desde 2015 hasta 2024.

La Comisión Delegada Legislativa, encargada de la continuidad de la Asamblea Nacional (AN) de 2015 en Venezuela, llega al final de su tercer período consecutivo en enero de 2024. Durante el último año, 2023, se destacó la ausencia del gobierno interino liderado por Juan Guaidó, que estuvo en funciones hasta diciembre de 2022. A partir de enero, una junta directiva encabezada por la diputada Dinorah Figuera de Primero Justicia (PJ) asumió el control del Parlamento de mayoría opositora, junto con Marianela Fernández de Un Nuevo Tiempo (UNT) como primera vicepresidenta y Auristela Vásquez de Acción Democrática (AD) como segunda vicepresidenta.

La Reforma de la Ley de Estatuto de Transición, aprobada el 31 de diciembre de 2022, extendió el mandato de la AN de 2015 a través de la Comisión Delegada por 12 meses, hasta enero de 2024. Además de sus atribuciones constitucionales, la Comisión Delegada asumió la función de proteger los activos de la República en el exterior, basándose en el Artículo 333 de la Constitución vigente.

La decisión sobre la continuidad de la AN aún no ha sido tomada por los factores políticos de oposición, según afirmó la presidenta de la Comisión Delegada, Dinorah Figuera. Esta decisión debe ser consensuada entre los diputados, los partidos políticos de la Plataforma Unitaria Democrática e incluso escuchar la posición de la candidata presidencial electa por los ciudadanos y líder político, María Corina Machado. Figuera enfatizó que la decisión será tomada por la oposición venezolana, a pesar del respaldo de Estados Unidos a la continuidad de la AN, considerándola la única institución legitimada por decisión popular en Venezuela.

En caso de que se declare la continuidad de la AN de 2015, se deberá decidir si la actual junta directiva encabezada por Figuera será ratificada o sustituida. La diputada indicó que acatará la decisión que tomen los factores políticos, sin confirmar si estaría dispuesta a continuar en el cargo.

La oposición venezolana, representada por AD, UNT, PJ y el apoyo de organizaciones minoritarias, ha privilegiado las negociaciones con el gobierno de Miraflores y la búsqueda de garantías democráticas para las elecciones presidenciales de 2024. Para Juan Guaidó, la eliminación del gobierno interino representó un riesgo para la defensa de los activos de la República en el exterior, que se encuentran bajo el control de la presidencia encargada y la AN opositora.

La continuidad de la AN de 2015 ha sido respaldada por Estados Unidos, que mantiene sanciones internacionales contra la gestión de Nicolás Maduro. Sin embargo, Figuera aclaró que se escucharán las recomendaciones del gobierno estadounidense, pero la decisión final será tomada por la unidad de la oposición venezolana.

Bajo la gestión de la AN de 2015, se ha logrado preservar los activos de la República en el exterior en litigios internacionales, incluyendo Citgo y el oro depositado en Inglaterra, que equivalen a 1.950 millones de dólares. La junta directiva de la AN ha trabajado para proteger el patrimonio de los venezolanos y evitar confrontaciones directas que puedan obstaculizar la ruta hacia las elecciones de 2024.

La Comisión Delegada ha llevado a cabo sesiones semanales a través de la plataforma Zoom desde su instalación en enero de 2022. Durante estas sesiones, los diputados han abordado los principales problemas que afectan a los venezolanos y otros temas de interés nacional. Hasta la fecha, se han realizado un total de 39 sesiones.

La continuidad de la AN de 2015 a través de la Comisión Delegada ha enfrentado críticas y ha generado órdenes de captura contra los miembros de la nueva junta directiva, emitidas por un tribunal penal de Caracas. A pesar de esto, Figuera y Vera defienden que esta continuidad ha permitido preservar los activos de la República en el exterior y avanzar en la protección de los intereses de los venezolanos.

En resumen, la Comisión Delegada Legislativa continúa liderando la Asamblea Nacional de 2015 en Venezuela hasta enero de 2024. La decisión sobre su continuidad aún no ha sido tomada por los factores políticos de oposición y será consensuada entre los diputados y los partidos políticos. La oposición venezolana ha privilegiado las negociaciones con el gobierno de Miraflores y busca garantías democráticas para las elecciones presidenciales de 2024. Bajo la gestión de la AN de 2015, se ha logrado preservar los activos de la República en el exterior en litigios internacionales. La Comisión Delegada ha llevado a cabo sesiones semanales para abordar los problemas nacionales. A pesar de las críticas y órdenes de captura, la junta directiva defiende su labor en la protección de los activos de la República.