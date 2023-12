La ley establece los lapsos legales, no el régimen

María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y candidata presidencial, ha expresado su posición sobre el plazo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar un amparo que permita el fin de su inhabilitación política.

En una entrevista en VPI TV, Machado afirmó: “Los lapsos legales los establece la ley, no el régimen. Si a mí no me han notificado de procedimiento alguno, difícilmente pueda haber un lapso corriendo”.

La candidata hizo estas declaraciones durante un acto en el que recibió el respaldo del partido Primero Justicia. Además, enfatizó su confianza en que habrá elecciones presidenciales en 2024, en las cuales ella competirá con Maduro o con cualquier otro candidato de la coalición gobernante.

El 30 de noviembre, la delegación de Noruega, país que facilita el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, informó que se habían abierto procedimientos para la revisión de las inhabilitaciones políticas en el país, de acuerdo con lo pactado en el Acuerdo de Barbados.

Noruega compartió un documento emitido por el gobierno venezolano en el que se establecía una vía para iniciar la revisión de las inhabilitaciones a través del TSJ. Los candidatos interesados en que se levantaran sus inhabilitaciones políticas debían presentar un amparo ante la Sala Político Administrativa del tribunal entre el 1 y el 15 de diciembre.

Este proceso busca permitir que los candidatos inhabilitados puedan participar en futuras elecciones sin que se vean limitados en sus derechos políticos.

