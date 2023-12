Machado: La historia demostrará el daño que Zapatero ha hecho a Venezuela y España

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana: La historia demostrará el daño que Zapatero ha hecho a Venezuela y España.

El respaldo ciudadano alcanzado en las primarias opositoras, 92% de los 2,5 millones de votos de un histórico hito ciudadano, la ha transmutado en algo más que la líder de la oposición.

María Corina, como la llaman sus seguidores, es la esperanza para una sociedad que de nuevo cree en el futuro.

En busca de construir una gran alianza nacional, Machado ha ampliado su espectro ideológico moderado, más liberal que conservadora, para hacer olvidar los antiguos señalamientos de ser una opositora radical.

Lo deja claro a lo largo de su conversación con El Mundo, en la que apuesta por una casa común en la que quepan todos, incluidos los chavistas críticos, sin ceder un ápice en sus críticas contra la tiranía. Es el nuevo despertar, como ella misma recalcó en un artículo reciente.

«La Historia va a demostrar el daño que Zapatero ha hecho no sólo a Venezuela, también a España», mencionó Machado durante la entrevista.

No es la primera vez que Machado hace mención de Zapatero, señalando que espera España se ponga de lado de las fuerzas democráticas.

«Todo el mundo que es el régimen más corrupto en la historia de este hemisferio, que tiene vínculos cercanos con Rusia, Irán, Hamás, Hezbolá y que ha entregado nuestro territorio para la operación de estos criminales», añade.

En cuanto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destaca que «espera que no contribuya a mantener a Maduro y a su régimen en el poder, como ha hecho en el pasado», decía en una entrevista en noviembre pasado y ratificó en palabras para El Mundo, donde también meniconó a Rusia, Irán, Cuba, Hizbulá y Hamas.

P.- Hace sólo tres años usted reconoció que los venezolanos no podían solos, incluso se hizo un llamado a una acción internacional. ¿Por qué ahora sí está convencida de que pueden lograrlo?

R.- Han cambiado muchas cosas, pero lo más importante es lo que se ha despertado en el país, que ha trascendido la dinámica propia de una contienda electoral y ha calado muy hondo, ha adquirido una dimensión existencial y espiritual para los venezolanos. Es algo que no había ocurrido antes. No obstante, sigo creyendo que los venezolanos necesitamos el apoyo de las democracias liberales del mundo. Lo que estamos enfrentando en Venezuela es un proyecto que trasciende nuestras fronteras. Esto no es una dictadura convencional, la habríamos derrotado hace tiempo. Es un sistema complejo, adaptativo, heterárquico, con vínculos con fuerzas transcontinentales muy poderosas como Rusia, Irán, Cuba, Hizbulá, Hamas, la guerrilla colombiana y el narcotráfico. Pero además es un sistema capaz de someter intencionadamente a una sociedad al hambre y a una generación a la ignorancia. Cuando tienes un régimen capaz de separar a las familias de forma intencionada te das cuenta de que su maldad no tiene límites.

Con información de El Mundo