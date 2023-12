María Corina desafía al gobierno al presentar una reclamación en el TSJ, según Juan Manuel Raffalli.

La demanda de reclamación por vía de hecho y el amparo cautelar presentados por María Corina Machado ante la Sala Político Administrativa del TSJ pone en una posición complicada al Gobierno de Nicolás Maduro. Según el constitucionalista Juan Manuel Raffalli, no hay contradicción jurídica en la actuación de la candidata presidencial.

Según Raffalli, Machado no ha admitido su inhabilitación porque no existe un acto que la inhabilite legalmente. La candidata presidencial ganó las primarias de la oposición con casi 2,3 millones de votos y ha afirmado en repetidas ocasiones que no está impedida legalmente para participar en las elecciones de 2024.

El profesor Raffalli explicó que Machado está presentando una reclamación por vía de hecho, que ocurre cuando no existe una vía legal y formal para recurrir a un acto administrativo que perturbe los derechos de alguien. Además, está solicitando un amparo cautelar para evitar que se perturbe su derecho a postularse durante el proceso electoral.

La decisión de acudir al TSJ fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y posteriormente confirmada por la propia Machado. Raffalli indicó que el TSJ tiene poco tiempo para actuar y deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del reclamo y el amparo. Si el procedimiento es declarado sin lugar, el gobierno de Maduro quedará en evidencia por incumplimiento al acuerdo de Barbados, en el cual se contempla un mecanismo de revisión de inhabilitaciones a través del TSJ.

En relación a las negociaciones entre el gobierno y la oposición, Machado informó que está participando en la mesa de negociación y está en contacto con todos los actores involucrados. Sin embargo, no ofreció detalles sobre las conversaciones que mantiene en la actualidad.

Expertos han señalado que el acuerdo de Barbados en materia electoral está debilitado debido al incumplimiento de varios puntos fundamentales. Aunque no se considera que el acuerdo esté definitivamente cerrado, se cree que el Gobierno de Maduro tiene poco interés en respetarlo hasta el momento.

En resumen, la demanda de María Corina Machado ante el TSJ pone al Gobierno de Maduro en una situación complicada debido a la falta de contradicción jurídica en su actuación. El TSJ deberá pronunciarse sobre la admisibilidad del reclamo y el amparo, lo cual podría evidenciar el incumplimiento del acuerdo de Barbados por parte del gobierno. Además, Machado está participando en las negociaciones entre el gobierno y la oposición.