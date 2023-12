Eustoquio Contreras advierte que Maduro está perdiendo su capacidad de mantenerse en el poder a través de medios democráticos.

Eustoquio Contreras, exdiputado de la Asamblea Nacional (AN) por el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), ha distanciado su relación con el gobierno de Nicolás Maduro desde las elecciones parlamentarias de 2015. Aunque también tuvo diferencias con la gestión de Hugo Chávez. Contreras rechaza la forma en que el poder político ha despojado al Parlamento de mayoría opositora de sus competencias, en lugar de hacer una revisión interna y rectificar errores para recuperar el capital electoral heredado de Chávez. Además, no apoyó la Asamblea Nacional Constituyente de 2017. En una entrevista con Efecto Cocuyo, Contreras expresó su preocupación por la disminución del apoyo popular debido a la mala gestión, la crisis y la pérdida de los valores democráticos. Según él, Maduro no tiene los votos necesarios para ganar elecciones limpias y cree que el poder político hará lo que sea necesario para mantenerse en el poder. Las violaciones al acuerdo de Barbados y la nueva ola de persecución política son señales preocupantes de un escenario conflictivo para las elecciones presidenciales de 2024. En la actualidad, Contreras es coordinador nacional del Movimiento Independientes por Venezuela y busca contribuir al debate democrático en el país. Aunque no tiene intención de convertirse en partido político debido a las trabas impuestas por el Poder Electoral.

Contreras critica duramente al gobierno de Maduro, al que describe como un “aparato poderosísimo de Estado” que se maneja de manera inconstitucional para mantenerse en el poder. Según él, no hay respeto por las instituciones ni reconocimiento al adversario, lo que ha llevado a que Venezuela sea uno de los países más atrasados del continente.

En cuanto a las primarias y el referendo consultivo, Contreras destaca el éxito de las primarias a pesar de las trabas impuestas por el gobierno. Sin embargo, considera que el referendo fue convocado de manera unilateral y con un sesgo partidista, lo que llevó a una baja participación. Además, señala que los partidos judicializados y entregados a titulares ilegítimos no funcionaron y que los resultados del referendo eran predecibles debido a las condiciones en las que se llevó a cabo.

Contreras expresa su preocupación por la suspensión de las presidenciales y el tema del Esequibo. Cree que el gobierno va directo hacia ese escenario y que esto significaría cerrar los caminos democráticos a la alternabilidad del poder. Además, teme que el incumplimiento del acuerdo de Barbados tenga costos políticos y espera ver la reacción de Estados Unidos.

En cuanto a una posible candidatura alternativa a la de Maduro en el Psuv, Contreras considera que el problema de los proyectos autoritarios es que buscan lealtades incondicionales en lugar de rodearse de los mejores. Según él, Maduro es el candidato más probable debido a su capacidad de maniobra y al uso del ventajismo de Estado. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que por medio de negociaciones con Estados Unidos, Maduro acuerde una salida pacífica del poder y designe otra candidatura para asumir la responsabilidad de la derrota. En ese caso, cualquier persona leal e incondicional podría ser el candidato.