Analistas señalan que la decisión del TSJ sobre el caso de María Corina Machado está sujeta a las negociaciones

El futuro político de María Corina Machado, dirigente de Vente Venezuela, como candidata presidencial en las elecciones de 2024 parece improbable según analistas políticos. Actualmente, se está a la espera de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en respuesta a la reclamación y solicitud de amparo que Machado presentó el pasado 15 de diciembre. El objetivo de esta acción legal es que el TSJ confirme que no existe una inhabilitación en su contra por 15 años, como anunció la Contraloría General de la República (CGR) en junio de 2023.

Según algunos abogados, el TSJ debería haber respondido a Machado, quien ganó las primarias opositoras el 22 de octubre, ya que se trata de una violación de derechos constitucionales. Sin embargo, el tribunal anunció el pasado 20 de diciembre que había enviado una notificación a la CGR para que en un plazo de tres días consigne información relacionada con la inhabilitación de Machado. Este plazo vence el sábado 23 de diciembre.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli explicó que sin esta información, el TSJ no puede decidir si admite o no el amparo y la demanda de Machado. Raffalli también señaló que el tiempo de respuesta de la CGR estará determinado por razones políticas y no jurídicas. Además, advirtió que si no existe un documento que certifique la inhabilitación de Machado por 15 años, la respuesta de la CGR solo se basará en la solicitud de información del diputado José Brito, quien solicitó información sobre la situación de Machado antes de las primarias.

Raffalli subrayó que si la Contraloría no demuestra que siguió el procedimiento adecuado para inhabilitar a Machado y no existe un documento que respalde esta decisión, el TSJ deberá decidir que no está inhabilitada y no se puede perturbar su candidatura.

En cuanto a las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela, Raffalli comentó que el gobierno venezolano podría retrasar su respuesta para evitar tomar una decisión sobre la inhabilitación de Machado. Según él, el TSJ no tiene necesidad de acabar rápidamente con la demanda de Machado, ya que podría esperar a ver cómo se desarrollan las negociaciones entre ambos países.

Por otro lado, el consultor político Ricardo Ríos señaló que la posible habilitación de Machado no es lo más probable, ya que sería un momento de euforia que no conviene al gobierno. Además, Ríos destacó que las negociaciones con Catar podrían condicionar las conversaciones en la mesa de Barbados, donde participa la Plataforma Unitaria Democrática.

En resumen, la decisión del TSJ sobre la inhabilitación de María Corina Machado como candidata presidencial para las elecciones de 2024 sigue siendo incierta. Aunque algunos abogados consideran que el tribunal debería haber respondido ya, el TSJ solicitó a la CGR información relacionada con la inhabilitación de Machado. El tiempo de respuesta de la CGR estará influenciado por razones políticas y no jurídicas. Mientras tanto, las negociaciones entre Estados Unidos y Venezuela podrían afectar la decisión final del TSJ.