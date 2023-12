Rafa Nadal busca resurgir en Australia como el ave fénix

El futuro del legendario tenista español, Rafael Nadal, era incierto después de sufrir una lesión en la pierna izquierda durante el Abierto de Australia de 2023. Este incidente condicionó su temporada y ahora busca una oportunidad de revancha.

La lesión fue tan grave que Nadal tuvo que pasar varios meses en un estricto proceso de rehabilitación con la esperanza de regresar a las canchas. A pesar de sus esfuerzos, tuvo que someterse a una operación el 2 de julio para tratar el daño y recuperar su salud plena.

Desafortunadamente, la cirugía tuvo algunas complicaciones y no fue hasta finales de agosto que Nadal pudo comenzar su entrenamiento de manera suave dos veces a la semana durante unos 20 minutos.

Gracias a su dedicación y la guía constante de los mejores especialistas, Rafael Nadal logró alcanzar un estado de salud óptimo para realizar actividades cotidianas, aunque aún no puede regresar a las canchas.

“Una vez abrieron y vieron lo que había, era más delicado de lo que se pensaba en un principio. Mira que se hizo pruebas y resonancias… parece que no se vio bien lo que tenía y el tiempo de recuperación ha sido más largo de lo esperado”, dijo su entrenador Carlos Moyá en una entrevista con la ATP.

Finalmente, el 1 de diciembre, el español anunció formalmente su regreso a las canchas para el Abierto de Australia, la misma competencia en la que sufrió su lesión. Espera lograr su revancha en el mundo del tenis.

“Después de un año fuera del Tour, creo que es el momento adecuado para volver. Así que estoy preparado para anunciar que estaré de vuelta en Brisbane, la primera semana de la temporada”, dijo Nadal.

Estas palabras fueron pronunciadas por Rafael Nadal en un video en el que muestra todo el trabajo que ha realizado durante el último año y los momentos más importantes de su carrera.

“Nadal está prácticamente preparado para ir a Australia e intentarlo. Evidentemente, sabe que todavía no está en su mejor nivel, pero poco a poco lo irá adquiriendo. Estos días en Kuwait hemos entrenado con Fils, y la verdad es que ha ido muy bien, mucho mejor de lo que él esperaba”, agregó Moyá en la entrevista.

Además, Rafael Nadal confirmó su participación en el ATP 500 de Barcelona para continuar su regreso triunfal a las canchas y tratar de recuperar su antigua posición como número 1 del mundo.

También se especula sobre su posible participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las competiciones más importantes en su carrera.

“Creo que no merezco terminar así, me he esforzado lo suficiente durante mi carrera para que mi final no sea en una rueda de prensa… Me gustaría darme la oportunidad de terminar en una pista de tenis, sintiéndome un jugador de buen nivel y luchando por ganar grandes torneos. Si es viable o no, lo veremos en el futuro”, concluyó en el video que anunciaba su regreso.