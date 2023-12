Pep Guardiola: ¡La misión está cumplida!

El Manchester City atraviesa un momento complicado en la Premier League, pero el año 2023 demostró el poderío del equipo en todas las competencias en las que participó.

El conjunto ciudadano logró conquistar la Premier League, la FA Cup, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

“Tengo la sensación de que el trabajo está hecho”, declaró Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Everton.

“Pensé que lo teníamos todo cuando ganamos la Champions, pero luego me di cuenta de que aún no teníamos la Supercopa ni el Mundial. Ahora sí lo tenemos todo”, expresó el técnico catalán.

A pesar de los grandes trofeos obtenidos este año, la situación actual del City no pasa desapercibida para Pep Guardiola.

“Cuando no ganas, no eres nada. Si estás en el negocio de ser entrenador de fútbol, debes aceptar las críticas de la gente simplemente porque no ganas”, aseguró Guardiola sobre su equipo.

El Manchester City ha logrado una victoria en seis jornadas y se encuentra en el quinto puesto de la Premier League con 34 puntos en 17 encuentros disputados.