Wander Franco no asistió a su cita en la fiscalía de República Dominicana

El pelotero dominicano Wander Franco, quien actualmente se encuentra suspendido de los Rays de Tampa, no asistió a una cita con una fiscal el jueves pasado, en relación a una investigación sobre una presunta relación con una menor de edad.

La fiscal Olga Diná Llaverías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, informó a los medios de comunicación que si Franco no se presentaba a la cita a las 11:30 a.m., como había sido convocado a las 11 a.m., el Ministerio Público continuaría con la investigación.

El martes, fiscales y policías realizaron una visita a las dos propiedades de Franco para solicitar su comparecencia, pero no lograron localizarlo.

Según un documento al que tuvo acceso The Associated Press, se constató que los abogados Luz Díaz Rodríguez, Rosalina Trueba, Cristian Cabrera y Manuel Rodríguez fueron desautorizados por Franco para representarlo en esta investigación, por lo que no pudieron acompañarlo a la citación de la fiscalía programada para el jueves.

Esta situación ha generado gran atención en el mundo del béisbol, especialmente considerando que Franco es considerado uno de los prospectos más prometedores de las Grandes Ligas. A medida que la investigación avance, se espera que se aclaren los detalles y se tomen las medidas correspondientes en base a los resultados obtenidos.

Es importante mencionar que hasta el momento no se han presentado cargos formales contra Franco y que se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Mantendremos informados a nuestros lectores sobre cualquier desarrollo relevante en este caso.