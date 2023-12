Águilas asegura su lugar en el juego extra contra los Tigres por el comodín

Las Águilas del Zulia demostraron su dominio en el juego extra al vencer contundentemente por 9-3 a los Navegantes del Magallanes en el emocionante partido disputado en el estadio Luis Aparicio “El Grande”. Este triunfo les aseguró el último boleto disponible para la serie del comodín.

El equipo de Zulia no perdió tiempo en castigar al lanzador rival, Roilan Portuondo, quien fue recibido con un jonrón solitario por Ali Castillo en el primer inning. Luego, José Pirela aumentó la ventaja con un triple y anotó la tercera carrera gracias a un sencillo de Freddy Galvis.

Las Águilas continuaron su ofensiva en el primer inning, anotando dos carreras más. Ángel Reyes llegó al plato con un rolling de Alex Romero, quien se embasó en una jugada de selección. La quinta carrera del inning fue impulsada por un doble de Jesús Sucre, remolcando a Romero.

En el segundo inning, los Navegantes del Magallanes lograron descontar con una carrera, gracias a un sencillo de Romer Cuadrado que trajo a Luis Torrens al plato. Sin embargo, las Águilas no tardaron en ampliar su ventaja nuevamente. Un sencillo de Ángel Reyes impulsó a José Pirela, y Reyes anotó la séptima carrera del equipo con un hit impulsor de Freddy Galvis.

Durante el cuarto inning, el Magallanes logró sumar una carrera más con un elevado de sacrificio de Romer Cuadrado, remolcando a Renato Núñez. Sin embargo, las Águilas nuevamente se alejaron en el marcador en el quinto inning gracias a un jonrón solitario de Rougned Odor, colocando el juego 8-2 a su favor.

En la última entrada, los Navegantes sumaron una carrera más con un cuadrangular de Victor Bericoto, pero no fue suficiente para revertir el resultado. Aldry Acosta fue el lanzador ganador, permitiendo solo tres hits en dos entradas. Por otro lado, Roilan Portuondo cargó con la derrota al no poder sacar ningún out y permitir cuatro anotaciones.

Con esta victoria, las Águilas del Zulia se aseguran el segundo boleto a la serie del comodín, donde se enfrentarán a los Tigres de Aragua. Por otro lado, el Magallanes finaliza su temporada con un récord de 24-33, quedando eliminado de la competencia.