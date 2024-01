Leones: Un equipo formidable con una química extraordinaria

Balbino Fuenmayor se une a los Leones del Caracas en el inicio del Round Robin y comparte sus impresiones sobre su llegada al equipo capitalino. El carabobeño destaca la calidad de los jugadores y la fuerte química del equipo que siempre los coloca en los primeros lugares.

“Estoy emocionado de estar aquí con los Leones del Caracas, es un equipo excepcional con jugadores de gran nivel y una química impresionante, lo cual se refleja en su constante presencia en los primeros puestos”, expresó Fuenmayor al departamento de prensa de Leones.

Durante su primera práctica con el equipo, Balbino no tuvo problemas para adaptarse al grupo. “He jugado con la mayoría de ellos, ya sea aquí o en otros equipos, y espero que todos podamos aportar nuestro granito de arena para llegar a la final”, aseguró.

Fuenmayor participó en la ronda regular con Caribes, equipo que ocupó el último lugar en la tabla de posiciones. Durante ese periodo, tuvo un promedio de bateo de .273, con nueve jonrones y 39 carreras impulsadas. Ahora, espera poder contribuir al éxito del equipo capitalino.

“Los Leones cuentan con grandes jugadores. Lo más importante es que cada uno se enfoque en hacer su trabajo y ejecutar como lo hemos venido haciendo, ya que todos los equipos se han reforzado y veremos un gran béisbol en el Round Robin”, comentó Fuenmayor.

Si hay alguien en la familia Fuenmayor que está emocionado con la llegada de “Balbineitor” a los Leones, es su padre. “Mi papá siempre ha sido fanático de Caracas, me ha apoyado sin importar en qué equipo esté, pero siempre me ha dicho que le gustaría verme con el uniforme de los Leones. Se alegró mucho cuando le di la noticia, y estoy contento de poder cumplirle ese sueño. Eso me motiva aún más para dar el 100% y buscar el campeonato”, concluyó.

