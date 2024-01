La incertidumbre del futuro de Peraza en los Yankees vuelve a surgir

Tras un año lleno de decepciones en 2023 y sin haber llegado a los playoffs desde 2016, los Yankees de Nueva York se están moviendo con astucia en el mercado para armar el equipo ideal que les permita volver a ganar el campeonato de la MLB (algo que no ha sucedido desde su victoria en 2009).

En ese sentido, la directiva de los Yankees, la organización más exitosa en la historia de las Grandes Ligas con 27 títulos de la Serie Mundial, podría poner en la lista de transferibles al infielder venezolano Oswald Peraza para fortalecer el cuadro interior de cara a la próxima temporada, que comenzará a finales de marzo.

Según un informe del periodista Greg Joyce en el reconocido diario The New York Post, Peraza estará presente desde el primer día de los entrenamientos de primavera de los Yankees en Tampa, Florida, en febrero. Sin embargo, no se descarta que pueda ser transferido a otro equipo antes del inicio oficial de la temporada en Houston.

Joyce explica que, en caso de no ser incluido en el roster de 26 jugadores para el inicio de la temporada regular, Peraza podría ser enviado a la sucursal de los Yankees en Triple-A, el Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, para mantenerse en ritmo y estar listo para cualquier eventualidad que requiera el mánager Aaron Boone.

No obstante, el artículo también destaca que los Yankees tienen una gran cantidad de infielders que pueden rotar en las posiciones de segunda base, tercera base y campocorto. Anthony Volpe, Jeter Downs, DJ LeMahieu, Oswaldo Cabrera y Gleyber Torres son otros jugadores que competirán por un lugar en la alineación titular.

Uno de los puntos débiles de Peraza, según Joyce, es su rendimiento ofensivo. Aunque es sólido defensivamente, su desempeño con el bate ha sido inconsistente, como se evidenció en la temporada pasada. “En tres ocasiones con los Yankees en 2023, Peraza no ha logrado destacar en el plato. Terminó el año con un promedio de bateo de .191 y un OPS de .539 en 191 turnos al bate. En su carrera en las Grandes Ligas, Peraza ha bateado solo .216 con un OPS de .605 en 248 turnos al bate”, destaca el análisis de Joyce.

En conclusión, si aparece un equipo interesado en adquirir los servicios del jugador venezolano y se presenta una negociación favorable para todas las partes, los Yankees le darían la libertad a Peraza para buscar esa regularidad que le ayudará a crecer con el tiempo.

En la temporada 2023, Peraza tuvo un promedio de bateo de .191 en 173 turnos al bate con los Yankees, conectando dos jonrones y produciendo 14 carreras.