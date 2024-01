Voluntad Popular demanda una fecha precisa para las elecciones presidenciales

Voluntad Popular (VP), el partido liderado por Leopoldo López, ha instado al Poder Electoral de Venezuela a establecer una fecha precisa para las elecciones presidenciales del país, que están programadas para el segundo semestre de este año, según lo acordado en Barbados entre la delegación de Miraflores y la Plataforma Unitaria Democrática.

“Venezuela aún no tiene una fecha para las elecciones presidenciales de 2024. El régimen y su cúpula corrupta saben que van a perder. Por eso les decimos desde ya, ¡pongan fecha!”, expresó VP a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.

La exigencia del partido político fue respaldada por el exiliado ex presidente de la Asamblea Nacional (AN) y líder del gobierno interino, Juan Guaidó, quien afirmó que aún no hay una fecha para las elecciones presidenciales porque el gobernante Nicolás Maduro utiliza estos comicios como un mecanismo de “extorsión” hacia la comunidad internacional.

“No tenemos que esperar para exigir juntos un cronograma de elecciones. Es el primer paso para hacerlas competitivas, para organizarnos, defender los votos y solicitar el apoyo de la comunidad internacional”, señaló Guaidó en un video compartido por su partido.

Además, Guaidó hizo un llamado a los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, para que se sumen a esta exigencia de establecer una fecha para las elecciones, en las que los venezolanos puedan expresarse.

Venezuela tiene previsto celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre, como se acordó entre el chavismo y la oposición mayoritaria reunida en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en octubre, cuando firmaron un acuerdo sobre la “promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos”, que incluye la observación internacional.

Sin embargo, hasta el momento, el ente electoral venezolano no ha anunciado la fecha exacta de estos comicios.

Mientras tanto, la oposición se compromete a trabajar “cada día” de 2024 para lograr la “victoria electoral” de su candidata, la exdiputada María Corina Machado, quien está inhabilitada para ocupar cargos públicos de elección popular.

Por su parte, el chavismo aún no ha oficializado el nombre de su candidato y recientemente, Maduro afirmó que considera “prematuro” hablar sobre su “eventual candidatura”.

Fuente: EFE