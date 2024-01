Maduro responsabiliza a la oposición por los bajos sueldos y se compromete a restablecer los ingresos de los trabajadores

El gobernante Nicolás Maduro responsabilizó a su oposición política por la falta de aumento salarial para los trabajadores durante más de dos años. Durante una reunión en el Palacio de Miraflores en Caracas, en compañía de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), Maduro acusó a la AN de 2015 por no aprobar leyes que protegieran el ingreso de los trabajadores y sus derechos laborales.

En referencia a las denuncias del líder opositor Henrique Capriles, quien ha señalado la falta de aumento salarial en más de 600 días, Maduro afirmó que “el caprilismo viene a defender los derechos de los trabajadores”. Además, acusó a los dirigentes de la oposición de “cargar sus misiles” contra la economía venezolana e impedir el aumento de los salarios, enfatizando que ellos son los culpables de la crisis económica y ahora buscan culpar a los inocentes.

A pesar de encontrarse al final de su segundo mandato de seis años, Maduro prometió la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores, pero no anunció medidas concretas para abordar el tema. Durante una entrevista con el periodista Ignacio Ramonet, el mandatario chavista aseguró que estaban buscando recursos para aumentar los sueldos y salarios, e incluso planteó la posibilidad de no presentarse como candidato en las próximas elecciones presidenciales.

La falta de aumento salarial ha generado más de un año de protestas por parte de docentes, empleados públicos, pensionados, jubilados y otros gremios, quienes exigen al gobierno de Maduro que atienda sus demandas. A pesar de las promesas, los trabajadores continúan sin recibir respuestas concretas.

En resumen, Maduro responsabiliza a la oposición política por la falta de aumento salarial y promete buscar la recuperación de los derechos laborales de los trabajadores. Sin embargo, no ofrece medidas concretas para abordar el tema y los trabajadores siguen a la espera de respuestas.