Trepó un muro para entrar a su casa y murió atacado por sus propios Rottweiler. Augusto José García, un joven de 21 años, murió en la mañana del 1 de enero en un brutal ataque de sus propios perros Rottweiler cuando intentaba entrar a su casa por el patio en Managua, capital de Nicaragua.

Como millones de personas, García salió en la noche del 31 de diciembre para celebrar el Año Nuevo con su familia. Sin embargo, cuando regresó a su hogar en la mañana, se percató que no tenía sus llaves encima; se le habían quedado en la casa de su mamá.

García optó por trepar el muro de su casa para entrar por el patio, sin conocer el brutal desenlace que le esperaba. Apenas ingresó al jardín, lo atacaron repentinamente por sus cinco Rottweiler.

Trepó un muro para entrar a su casa y murió atacado por sus propios Rottweiler

De acuerdo a medios de ese país, joven intentó entrar a la vivienda silenciosamente para no despertar a su hermano y su cuñada, con quienes vivía. No obstante, no esperaba que sus perros no lo reconocieran y le saltaran encima de inmediato.

LUTO POR GARCÍA

El siniestro conmocionó a la familia y los seres queridos de García. Mientras tanto, el barrio en el que ocurrieron los hechos y parte de la sociedad nicaragüense pide que se tomen medidas para evitar que se repitan estas tragedias.

La muerte de García es el segundo caso de este tipo en Nicaragua en los últimos días. El jueves, 28 de diciembre, una mujer de 83 años fue atacada por su perro pitbull en la ciudad de Granada y murió poco después por sus graves heridas.

El precio del dólar al inicio del 09 Ene

Los Rottweiler destacan por su contextura robusta, mucha fuerza y dientes grandes. Desde hace siglos, la raza ha sido usada para pelear e inspirar temor. Incluso, en algunos países lo catalogan como una raza PPP (perros potencialmente peligrosos).