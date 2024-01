Abogado de María Corina Machado denunció que le negaron el acceso al expediente en el TSJ. El abogado Perkins Rocha denunció este martes que acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y le fue negado el acceso al expediente de María Corina Machado.

“Asistimos al TSJ a revisar en Sala Político Administrativa (SPA) el expediente de la demanda de reclamo por vía de hecho y amparo cautelar que María Corina Machado interpuso en contra de los obstáculos que impiden el ejercicio de sus derechos políticos y participar como candidata en las elecciones presidenciales. Por 2da vez, la SPA no nos dio acceso al expediente para examinarlo. Y no solo conocer el trámite llevado a cabo, sino en particular, saber de primera fuente del supuesto cumplimiento que del requerimiento de la SPA hizo la Contraloría General de la República. Esto para que consignara los antecedentes administrativos del caso. Con especial énfasis en la copia certificada de los actos administrativos, mediante el cual supuestamente le fue impuesta a María Corina Machado, la sanción de inhabilitación”, indicó Rocha a través de sus redes sociales.

EL EXPEDIENTE DE MARÍA CORINA MACHADO

Destacó que la excusa que le dieron es que no podía acceder al expediente porque “lo estaban trabajando». En esta oportunidad, el Magistrado Ponente y presidente de la SPA Malaquías Gil.

A su juicio, esto coloca en «una peligrosa situación de indefensión a María Corina Machado impidiéndole tener conocimiento del trámite judicial llevado a cabo».

“Y a su vez, el TSJ pone en peligro el cumplimento de las garantías constitucionales del debido proceso y el cumplimiento del acuerdo de Barbados. Especialmente en lo relativo al deber asumido por la SPA de atender las demandas judiciales para revisar las supuestas inhabilitaciones políticas. Esto ‘conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución’, como señala el acuerdo”, resaltó.

Sin embargo, Perkins Rocha comentó que seguirán insistiendo con las herramientas del Derecho Constitucional. “Confiamos que al final la verdad se impondrá”, comentó.