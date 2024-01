Yermín Mercedes dominó con excelencia el bateo

El talentoso primera base dominicano de los Tigres de Aragua, Yermín Mercedes, protagonizó una actuación estelar el martes durante la victoria de su equipo por 7-2 sobre los Leones del Caracas en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Mercedes, quien ha tenido que hacer ajustes y adaptarse rápidamente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), logró una jornada perfecta al conectar de 3-3, incluyendo su primer cuadrangular en el circuito, un doble, dos carreras anotadas y dos carreras impulsadas. Solo le faltó un triple para completar la hazaña conocida como “batear la escalera”.

“Gracias a Dios, todo salió bien. Las cosas nos están saliendo bien y espero que sigamos recibiendo su bendición para que el equipo continúe ganando”, expresó Mercedes al periodista German Cartaya de Televen al finalizar el juego.

El jugador de La Romana comenzó su labor ofensiva en el segundo inning al remolcar a José Pirela con un sencillo al jardín derecho, lo que representó la primera carrera de los Tigres en ese momento. Luego, en el sexto inning, puso cifras definitivas al conectar su cuadrangular frente al lanzador Miguel Rodríguez.

“Todo esto es resultado de la preparación”, señaló Mercedes a la mencionada cadena televisiva. “Al principio las cosas no salieron como yo quería, pero desde hace varios días llego temprano al estadio para prepararme física y mentalmente. La gente piensa que el béisbol es fácil, pero no lo es. Les pido paciencia a los fanáticos y les recuerdo que lo importante es cómo se terminan los torneos, no cómo se empiezan”.

Es importante destacar que Mercedes, de 30 años, también lleva una racha de cinco partidos seguidos conectando imparables. Además, cuenta con la confianza tanto del presidente del club, Víctor Zambrano, como de José “Cafecito” Martínez, uno de los líderes del equipo, quien también tuvo una destacada actuación al irse de 3-2 con una carrera impulsada. Martínez ha conseguido al menos un hit en cada uno de los siete juegos de los Tigres en la fase de Todos contra Todos.

En resumen, la brillante actuación de Yermín Mercedes durante la victoria de los Tigres de Aragua sobre los Leones del Caracas evidencia su adaptación y preparación en la LVBP. Con su primer cuadrangular en el circuito y su notable rendimiento en los últimos juegos, Mercedes se ha ganado la confianza de sus compañeros y de la directiva del equipo.