Franklin Barreto: “El objetivo principal es lograr la victoria”

Tiburones de La Guaira aplastó a Tigres de Aragua por un abrumador marcador de 13-3, culminando así una primera mitad casi perfecta del Round Robin. La figura destacada de la victoria del equipo escualo fue Franklin Barreto.

“Estoy realmente contento por la victoria de hoy. Siempre trato de ayudar al equipo en todo lo que puedo, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Estoy aquí para eso”, comentó Barreto en una entrevista con el circuito radial de Tiburones.

Franklin no solo lideró la ofensiva de Tiburones, sino que también fue clave en el campo con una espectacular jugada defensiva en el primer inning, evitando que Aragua tomara la delantera.

“Fue un batazo suave y yo estaba jugando atrás, tuve que correr un poco y pensé que no llegaría a atrapar la bola, pero pude hacerlo”, explicó Barreto sobre la atrapada.

En cuanto a su desempeño ofensivo, Barreto tuvo una destacada actuación, bateando de 4-3, con un jonrón, un doble, tres carreras impulsadas y dos anotadas.

“Estoy viendo la pelota muy bien y pude golpearla con fuerza. Los entrenadores siempre me han apoyado y corregido mis errores. Además, la paciencia que he tenido a lo largo de la temporada, llena de altibajos, me ha preparado para ganar juegos”, agregó Barreto sobre su rendimiento en el plato.

A pesar de estar a solo un triple de completar la escalera, Barreto enfatiza que los logros individuales no son su prioridad en este momento.

“No busco logros personales, lo más importante es ganar juegos. Solo trato de hacer buenos contactos y llegar a base”, concluyó Barreto.