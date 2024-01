Digitel con nuevos precios en su planes y servicios ¿Cuáles son?

Digitel con nuevos precios en su planes y servicios. Digitel con nuevos precios en su planes y servicios para este mes de enero 2024, pero también ofrece a los usuarios un porcentaje de descuento por tiempo limitado. Así lo dio a conocer la empresa de telecomunicaciones en su pagina Web.

La promoción que esta ofreciendo es para aquellos clientes que hagan cambio en sus planes, recibirán un bono por el mismo contenido del plan que adquirieron. Esta oferta es válida hasta el 31 de enero.

Sin embargo, informó que los clientes actuales de telefonía móvil que se encuentren en un plan cerrado (Radicall Plus, Inteligente Plus 500 MB e Inteligente Plus 1.1 GB) al cambiarse al Plan Inteligente Plus 2 GB, también, reciben un bono equivalente al mismo contenido del plan, por un mes.

Nuevos planes para seguir activo con Digitel.

Digitel con nuevos precios en su planes. Estos son:

Plan inteligente Plus 2 GB, quedó en 131,70 Bolívares o 3,66 dólares. Este plan ofrece a los clientes 2.048 megabytes, además, cien minutos de llamada a cualquier operadora y cien mensajes de texto.

Este plan ofrece a los clientes 2.048 megabytes, además, cien minutos de llamada a cualquier operadora y cien mensajes de texto. Plan Inteligente Plus 500, ahora tiene un valor de 32,15 Bolívares o 0,89 dólares. Cuenta con 500 megabytes, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto.

Cuenta con 500 megabytes, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto. Plan Inteligente Plus 6 GB tiene un costo de 204,26 Bolívares o 5,68 dólares. Posee 100 minutos a cualquier operadora, 100 SMS y 6.144 megabytes.

Posee 100 minutos a cualquier operadora, 100 SMS y 6.144 megabytes. Plan Inteligente Plus 12 GB quedó en 408,52 Bolívares o 11,36 dólares. Cuenta con 12.288 megabytes, 100 minutos a cualquier operadora y 100 mensajes de texto.

Digitel con nuevos precios en su planes

Laverdademonagas