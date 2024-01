Creer en Dios: explorando la esencia divina

“No aman a Dios aquellos que se enriquecen a expensas de donaciones de pobres engañados por iglesias fraudulentas”, expresó Joseph McKadew.

Como es costumbre los miércoles, hoy es el Día del Correo. Les pido amablemente que me envíen su nombre completo y la localidad o ciudad desde donde escriben. Les agradezco de antemano.

Edgar D. Rojas, de Valencia, plantea la siguiente pregunta: “¿Cuál es tu creencia acerca de Dios y qué opinas de la Biblia?”.

Mi querido Ed, lo maravilloso de Dios es que cada persona puede imaginarlo a su manera y según su capacidad. Para mí, Dios es algo incomparablemente magnífico. Una fuerza, una inteligencia y una habilidad únicas que han dado origen a esta admirable maquinaria llamada vida, en la cual existimos como seres humanos, animales y plantas.

Ni los médicos, ni los veterinarios, ni los botánicos han logrado comprender completamente cómo somos y qué somos. A esta fuerza divina se le puede llamar Dios, naturaleza o una maravilla desconocida. Es algo tan sabio y poderoso que creó el universo con sus astros, los planetas, el aire, el agua, el silencio, el sonido, la música, la poesía, la inteligencia, todo lo que nos rodea.

Sin embargo, no creo que Dios premie a los buenos ni castigue a los malos. Muchos malvados han muerto siendo multimillonarios, habiendo vivido felices durante décadas, mientras que numerosos individuos buenos han fallecido jóvenes, tras haber vivido vidas llenas de angustia e indigencia. Pero en lo que respecta a esta fuerza invisible y grandiosa, mi Dios es todo lo que me rodea. Me aseguro de hacer lo que debo y de evitar lo que no debo. Y eso me ha dado los mejores resultados. No tengo nada que temer en mi conciencia.

En cuanto a la Biblia, es un libro bien escrito, entretenido de leer y disfrutar, pero también es peligroso si uno cree ciegamente en las interpretaciones de los brillantes intelectuales que han ordenado sus palabras. Siempre le pido a Dios que me proteja de los posibles peligros de la Biblia, ya que de todo lo demás me encargo yo mismo.

Joaquín Migleacho, de Mazatlán, opina: “Su récord es imbatible, ya que fue el primer latinoamericano en ser convocado para votar por los candidatos al Salón de la Fama de Cooperstown. ¿Cómo superar eso, siendo el primero?”.

Danilo Rodríguez, de Puerto La Cruz, pregunta: “¿Qué opina de Ender Azócar, fichado por los Medias Rojas? Creo que le ofrecieron un bono muy bajo”.

Amigo Dan, los bonos no se otorgan de forma arbitraria, como puedes pensar, sino que se basan en amplios estudios realizados por cazatalentos y agentes, quienes saben más sobre el tema que tú y que yo. Es posible que el jugador se desarrolle por encima del valor del bono, pero también puede ser que se quede por debajo de las expectativas.

En cuanto a mi opinión sobre Ender, creo que debemos esperar y ver qué sucede.

Agradezco a la vida por haberme dado tanto, incluso un lector como tú.