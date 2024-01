Shakira finalmente encontró su “alma gemela” después de 47 años de espera

Los rumores sobre esta posible relación comenzaron cuando Díaz, quien curiosamente tiene la misma edad que Shakira, compartió una imagen en Instagram junto a la artista con un mensaje que ha llamado la atención. “Hay personas que no solo nos representan en el mundo a todos los latinos, también nos enseñan a cambiar la piel en cada etapa de la vida y hacernos más fuertes”, escribió.

Lo que ha captado la atención de los fanáticos de Shakira es que Díaz mencionó que el encuentro fue parte de un brunch con la artista en Soho House.

No obstante, no todo son noticias sobre la vida personal de la cantante. El 22 de enero, Shakira celebró el cumpleaños número 11 de su hijo Milan. Aunque no ha compartido mensajes ni imágenes del evento, es seguro que la artista no pasó por alto una fecha tan especial, ya que es una madre dedicada que siempre está presente en los momentos más importantes para sus hijos.

Además, en el ámbito musical, Shakira está en su mejor momento, ya que ha sido nominada a 5 Premios Juventud 2024 en las categorías de Artista Lo Nuestro del Año, Canción del Año, Artista Pop Femenina del Año, Colaboración del Año y Canción del Año junto a su compatriota Karol G por el tema “TQG”.