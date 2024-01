“La Fanb muestra divisiones internas a pesar de los intentos de su directiva por mostrar lo contrario” #CocuyoClaroyRaspao

Dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) existen divisiones, contradicciones y enfrentamientos, según afirmó la reconocida periodista especializada en temas militares, Sebastiana Barráez.

En el programa CocuyoClaroyRapao, conducido por la directora de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, y el miembro del Consejo Editorial del diario Tal Cual, Xavier Coscojuela, Barráez dejó claro que la Fanb no es una entidad monolítica y que no se encuentra unida ni contenta, a pesar de las negaciones de la cúpula militar.

La periodista advirtió que esta situación también se extiende al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Además, mencionó que la administración de justicia militar se está utilizando para resolver conflictos en otras áreas del poder en Venezuela.

Barráez también destacó la existencia de la milicia bolivariana, un brazo de la Fuerza Armada, que oculta la plataforma electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Según la periodista, este grupo está conformado por individuos altamente entrenados que no son venezolanos y que defienden la revolución. Estos factores hacen que la Fuerza Armada sea más vulnerable.

En cuanto a las acciones del gobierno para intimidar a la oposición y a la población, Barráez señaló que estas no tienen un impacto significativo. La difícil situación actual del país ha llevado a la gente a una lucha por su supervivencia, y cuando se acorrala a las personas, estas tienden a responder y resistir. La gente ha perdido incluso el miedo. Según Barráez, María Corina Machado es un ejemplo de alguien que no se rendirá.

La periodista también se refirió al acto en el que se degradó a un grupo de 33 militares acusados de traición. Según Barráez, muchos de estos militares ya no estaban en la institución militar en el momento de la degradación, lo que pone en duda la legitimidad de dicho acto. Además, resaltó que la mayoría de los militares degradados no participaron en ninguna acción y no son miembros activos de la Fanb.

Barráez rechazó las acusaciones de la Fiscalía en su contra y afirmó que no participaría en conspiraciones. Desafió a Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, a presentar pruebas concretas de su implicación en los delitos que se le imputan.

