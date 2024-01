Emilio Vargas admite haberse dejado llevar por Torrens

El lanzador dominicano Emilio Vargas tuvo un impresionante debut en Venezuela al guiar a los Tiburones de La Guaira a la victoria sobre los Cardenales de Lara en el tercer juego de la final, lanzando seis entradas de calidad.

“Oswaldo Guillen me recibió como si fuera familia y me dio la confianza para este juego. Me pidió que me divirtiera y no me presionara, y eso fue exactamente lo que hice”, comentó Vargas en una entrevista radial con Tiburones.

Vargas se unió al equipo de La Guaira después de terminar su participación en su país con los Gigantes del Cibao. En su debut con los Tiburones, lanzó seis entradas, permitiendo cinco hits y dos carreras, otorgando tres boletos y ponchando a dos bateadores.

Además, Vargas se convirtió en el primer lanzador en toda la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en superar la barrera de los 100 lanzamientos, llegando a 102 en total.

“Cardenales tiene buenos bateadores, pero gracias a la defensa que me respaldó, logramos obtener el resultado. Utilicé mucho mi sinker, mezclándolo con la slider y el cambio. Torrens (Luis) me ayudó mucho porque yo no conocía la liga, confié en su experiencia y los resultados estuvieron a nuestro favor”, continuó el dominicano.

Emilio Vargas concluyó expresando su sorpresa por el ambiente que encontró en su primera experiencia en Venezuela.

“Me quedé sorprendido con la fanaticada, la cantidad de personas que asisten a los juegos y la pasión que sienten por el béisbol. Aquí realmente aman este deporte”, concluyó Vargas.