El presidente de Ecuador anuncia que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones en Venezuela.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha reafirmado su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro al declarar que no reconocerá los resultados de las próximas elecciones presidenciales en Venezuela debido a que no considera que sean elecciones libres.

En una entrevista publicada el martes 30 de enero, el mandatario ecuatoriano expresó su postura contundente sobre Venezuela, marcando la mayor declaración que ha hecho desde que asumió la presidencia de Ecuador. Desde que asumió su mandato, Noboa siempre ha mantenido distancia con el gobierno de Maduro.

Recientemente, varios países han manifestado su preocupación por las acciones tomadas por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, especialmente la inhabilitación política de María Corina Machado, candidata unitaria de la oposición venezolana.

El presidente ecuatoriano expresó su preocupación por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y la Cancillería de Ecuador también rechazó esa medida a través de un mensaje en redes sociales.

En la entrevista, Noboa afirmó que la decisión del Tribunal Supremo es contraria al espíritu de los acuerdos de Barbados, los cuales buscan facilitar elecciones libres en Venezuela.

Noboa aclaró que no se trata de que no reconozcan al gobierno de Maduro, sino que no reconocerán los resultados de las próximas elecciones debido a que no consideran que sean elecciones libres.

Es importante destacar que Noboa es el primer presidente de Suramérica en pronunciarse de esta manera respecto a las elecciones en Venezuela. Aunque aún no hay fecha definida para las elecciones presidenciales, se espera que se realicen en el segundo semestre de este año, si se cumple el Acuerdo de Barbados.

En 2018, cuando Maduro fue reelegido para un segundo mandato, varios gobiernos alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, países de Suramérica y la Unión Europea, también se negaron a reconocer su victoria debido a las condiciones en las que se llevaron a cabo esos comicios.

Con información de efectococuyo.com