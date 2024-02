Más de quinientas personas se congregan en Madrid para respaldar a María Corina Machado

Cerca de 500 personas se congregaron el domingo en la Plaza de la Puerta del Sol de Madrid para mostrar su respaldo a María Corina Machado, política venezolana que busca participar en las próximas elecciones generales en su país. La manifestación fue convocada por varios grupos y partidos venezolanos, con el apoyo de algunos españoles de derecha y ultraderecha. Este evento tuvo lugar después de que el Tribunal Supremo de Venezuela ratificara la inhabilitación política de Machado, quien es candidata de la oposición al presidente Nicolás Maduro.

Entre los asistentes se encontraban varios opositores venezolanos exiliados en España, incluido Leopoldo López, eurodiputado y destacado líder de la oposición. Durante la protesta, López explicó que el objetivo principal era exigir al régimen de Maduro que respetara las primarias de la oposición. Él afirmó que el pueblo venezolano necesita contar con candidatos que puedan representar los valores de la democracia, y considera que Machado es la persona adecuada para ello.

López también advirtió que si Machado no puede participar en las elecciones, la comunidad internacional tendrá mucho que exigir al régimen para que cumpla con los compromisos y restaure la democracia en Venezuela. Además, criticó la postura de España, alegando que ha brindado un apoyo tibio a la oposición y demandó una posición clara y contundente.

Por su parte, el ex alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, aprovechó la ocasión para dirigirse al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le solicitó una declaración condenando la violación de los derechos humanos en Venezuela. Ledezma enfatizó que no habrá elecciones libres si Machado no está en las boletas, ya que considera que cualquier proceso electoral sin su participación sería un fraude.

En resumen, esta manifestación en Madrid fue una muestra de apoyo a María Corina Machado y una forma de exigir al régimen de Nicolás Maduro que respete las primarias de la oposición. Los líderes opositores presentes destacaron la importancia de contar con candidatos que representen los valores de la democracia y pidieron una postura más contundente por parte de la comunidad internacional, especialmente de España. Además, se enfatizó que la participación de Machado en las elecciones es crucial para que estas puedan considerarse libres y justas.