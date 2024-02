Opositores alertan que la consulta de la Asamblea Nacional sobre el cronograma electoral pretende legitimar abusos

Dirigentes opositores critican la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela

Dirigentes de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro han reaccionado al inicio de la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020. Han advertido que el chavismo está buscando “legitimar arbitrariedades” al convocar y organizar las elecciones presidenciales de 2024.

Andrés Velásquez, dirigente de la Causa R y excandidato a las primarias opositoras, ha rechazado que el poder político, a través del Parlamento con mayoría del Psuv, pase por encima de las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo rector de los procesos electorales en el país según la Constitución de 1999. Velásquez ha expresado en su cuenta de Twitter: “Dictadura ahora convoca a sus compinches para que le acompañen en sus antidemocráticas y arbitrarias decisiones sobre cronograma electoral. Pregunto: ¿Dónde queda lo acordado en Barbados, dónde queda el CNE, los garantes noruegos, acompañantes y acuerdos con EE.UU?” Para Velásquez, este proceder del Gobierno demuestra que sabe que está derrotado y no puede ganar elecciones de manera limpia.

Por su parte, Felipe Mujica, dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), ha señalado que no asistió a la reunión de la AN de 2020 con las organizaciones políticas porque considera que el cronograma electoral es una materia que solo compete al CNE. En rueda de prensa, Mujica ha afirmado: “El gobierno viene recorriendo una ruta para tratar de evitar que en Venezuela se realicen las elecciones, por lo que cada vez que caemos en el juego del gobierno producto de los errores de la oposición, lo que hacemos es contribuir a que las cosas le salgan como ellos quieren”. Además, ha advertido que proponer un cronograma electoral desde la AN de 2020 desconoce el acuerdo de Barbados, que establece que las elecciones deben realizarse en el segundo semestre de 2024, y una serie de garantías electorales. El MAS acudirá directamente al CNE para presentar una propuesta en materia electoral.

La junta directiva de la AN de 2020 también ha tenido un encuentro con representantes de sectores religiosos del país como parte de la consulta sobre el cronograma electoral. El presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, ha afirmado que a finales de esta semana o inicios de la próxima tendrán lista una propuesta que será llevada “inmediatamente” al CNE. Rodríguez ha desestimado el rechazo de la Plataforma Unitaria Democrática al proceso de consulta y les ha advertido que ellos no son los representantes exclusivos de la oposición al gobierno de Maduro.