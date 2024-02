Secretario de la OEA demanda la liberación de Rocío San Miguel y el fin de la persecución política

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha exigido al gobierno venezolano la “inmediata liberación” de la abogada y defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, así como el cese de la persecución política contra aquellos que piensan diferente.

“Continúa la represión y persecución sistemática en Venezuela, en especial, contra abogados defensores de derechos humanos y miembros de ONG. Rechazamos la detención arbitraria de la directora de la Organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, reconocida y respetada abogada, quien además cuenta con Medidas Cautelares de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos)”, expresó Almagro.

En su cuenta oficial de la Red X, Almagro instó al Estado venezolano a cumplir con dichas medidas de protección de la CIDH.

San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, la madrugada del 9 de febrero, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, Miranda Díaz San Miguel.

Dos días después, el fiscal designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, confirmó que San Miguel fue apresada de acuerdo con una orden de captura en su contra, emitida, según dijo, desde el pasado 22 de enero, por su supuesta vinculación con la operación “brazalete blanco”, dirigida al asesinato del gobernante Nicolás Maduro.

ONG de derechos humanos denuncian desaparición forzada de San Miguel, ya que no se ha confirmado su sitio de reclusión ni su estado de salud, además de que su equipo de abogados no ha tenido acceso a ella. La hija de 24 años, que no fue detenida junto con la abogada, ha perdido el contacto con la defensa de San Miguel desde hace 48 horas, lo que genera temor de que también haya sido privada de libertad.