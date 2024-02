Fui víctima de robo durante el concierto de Luis Miguel en Caracas

Luis Miguel deslumbra en Caracas con un espectacular concierto

El pasado 12 de febrero, “El Sol de México” hizo vibrar a Caracas con un show impresionante que dejó sin aliento a todos los presentes. Durante una hora y cuarenta minutos, Luis Miguel cautivó al público con temas emblemáticos como “La Bikina”, “Hasta que me olvides”, “La chica del bikini azul” y “¿Será que no me amas?”. El talento del artista puertorriqueño fue aclamado a todo pulmón por los asistentes, quienes quedaron maravillados por su impecable actuación.

El concierto, que tuvo lugar en el Estadio Monumental Simón Bolívar, contó con la presencia de reconocidos artistas venezolanos como Frank Quintero, María Antonieta Duque, Aran de Las Casas y Rosmeri Marval, entre muchos otros. Sin embargo, una de las figuras más destacadas de la noche, Ana Karina Manco, salió afectada después de perder su chaqueta en el evento.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Manco lamentó lo sucedido y pidió a la persona que se llevó su chaqueta que se la devuelva. La actriz venezolana expresó su decepción por este incidente, ya que considera que en un lugar donde todos comparten la misma pasión, como en este concierto, estas cosas no deberían ocurrir.

“Se me perdió mi chaqueta, quien la tenga por favor ¡es mía! La última vez que fui a un concierto fue de Marc Anthony y también la chaqueta se me quedó en Costa Rica, hice esto y me la devolvieron, espero que aquí pase lo mismo, en mi tierra”, dijo Manco en el video. Además, describió su chaqueta como de color verde con lentejuelas y explicó que la dejó en su silla y no pudo regresar a buscarla debido a la multitud.

La actriz también compartió su frustración en Twitter, solicitando la ayuda de sus seguidores para recuperar su chaqueta perdida. Espera que la misma suerte que tuvo en el pasado se repita y que alguien encuentre su chaqueta y se la devuelva.

Sin duda, el concierto de Luis Miguel en Caracas fue un evento inolvidable que reunió a grandes personalidades del mundo artístico venezolano. A pesar de este contratiempo, el talento y la energía del cantante mexicano brillaron en el escenario, dejando a todos los asistentes con un recuerdo imborrable.