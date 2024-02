Llegada de turistas estadounidenses a Arabia: una nueva experiencia cultural

Los distinguidos corceles estadounidenses White Abarrio, Bentornato, National Treasure, Saudi Crowns y Hoist the Gold han llegado a Arabia Saudita para participar en la prestigiosa fiesta de la Saudi Cup, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 24 en el hipódromo King Abdulaziz, con una serie de competencias de alto nivel.

White Abarrio, un tordillo que se destacó como uno de los mejores caballos de mayor edad en la pasada temporada en Estados Unidos, y que además fue ganador de la Breeders’ Cup Classic en su última actuación, estará compitiendo en la Saudí Cup, la carrera principal del evento que cuenta con un premio de 20 millones de dólares.

Este hijo de Race Day en Catching Diamonds, por Into Mischief, ha logrado siete victorias en 15 presentaciones, bajo la dirección del entrenador Richard E. Dutrow.

Por otro lado, Bentornato, uno de los mejores de su generación a los dos años bajo la dirección del entrenador venezolano José Francisco D’Angelo, participará en la milla del Derby Saudí con un premio de 1.500.000 dólares.

Este descendiente de Valiant Minister en Her Special War, por Putit Back, ha ganado cuatro pruebas en cinco salidas, perdiendo su invicto en el Florida Siren In Really Stakes de Gulfstream Park, pero se espera una destacada actuación del potro de pelaje castaño.

Otro participante destacado es National Treasure, ganador de la Pegasus World Cup 2024 en Gulfstream Park, con la monta de Flavien Prat y bajo la preparación de Bob Baffert.

Este hijo de Quality Road en Treasure, por Medaglia D’Oro, con tres triunfos en 11 salidas, también ha ganado el Preakness Stakes y se perfila como uno de los favoritos.

También han llegado a Arabia Saudita Saudi Crown, ganador del Luisiana Stakes en Fair Grounds y del Pensilvania Derby de Parx Racig, con cuatro éxitos en siete apariciones, y Hoitst the Gold, el hijo de Mineshaft en Tacit Aproval, por Tapit, ganador de cinco carreras en 27 salidas, incluyendo la Cigar Mile hándicap de Aqueduct, con la monta de Jhon Velázquez.

La Saudi Cup reunirá a renombrados profesionales y corceles que compiten en los hipódromos más importantes del mundo, siendo el evento con mayor premio para las carreras selectivas anuales.

White Abarrio: el más barato

Es importante destacar que en una de las carreras más ricas en premios como lo es la Saudi Cup, White Abarrio es considerado como uno de los principales favoritos, a pesar de haber sido el caballo más económico del grupo al ser adquirido por $7.500 y luego vendido con dos años en las ventas de Ocala. Su historia, llena de intriga y pasión, lo convierte en un competidor fascinante en el mundo de las carreras de caballos.