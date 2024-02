Jen Pawol hace historia al ser la primera mujer en arbitrar en ST desde 2007

La historia se escribió este sábado cuando Jen Pawol se convirtió en la primera mujer en formar parte de un cuarteto de árbitros en un juego de entrenamientos primaverales desde 2007. Pawol estuvo en la línea de tercera base durante el emocionante encuentro entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington en el parque de West Palm Beach.

Cabe resaltar que Pawol tardó ocho años en hacer la transición desde las Ligas Menores al Spring Training. Antes que ella, Ria Cortesio fue la última mujer en desempeñar funciones de árbitro en un juego de pretemporada.

Después de la reunión habitual previa al juego con los árbitros y managers en el plato, el grupo se tomó fotografías. El manager de los Nacionales, Dave Martínez, estrechó la mano de Pawol y tuvo una breve conversación con ella.

Hace ocho años, Pawol, una ex jugadora de softbol de la escuela secundaria de Nueva Jersey que compitió en Hofstra, se convirtió en la séptima mujer en arbitrar un juego de béisbol de ligas menores.

En las próximas semanas, la de 47 años estará basada en el condado de Palm Beach para trabajar en otros juegos de entrenamiento de primavera. Hasta el momento, ninguna mujer ha sido asignada para arbitrar un partido de temporada regular en las Grandes Ligas.

Esta decisión de la MLB llega 27 años después de que se rompiera la barrera de género para los árbitros de juego en la NBA, nueve años después de la NFL y dos años después de que la Copa Mundial de fútbol masculino empleara a una árbitro mujer.

Agradecimiento por la oportunidad

“Para cualquier árbitro que trabaje en el sistema profesional, esto es un gran logro”, afirmó Pawol en una conferencia de prensa virtual en febrero. “Esto significa mucho. Es la culminación de muchos años de trabajo. Probablemente he arbitrado alrededor de 1,000 partidos profesionales hasta este momento”.

Pam Postema, que trabajó en las décadas de 1970 y 1980, se convirtió en la primera mujer en arbitrar un partido de entrenamiento de primavera.

La única decisión de Pawol en la parte alta de la primera entrada fue señalar una regla de elevado al cuadro en un batazo de Jon Singleton de los Astros. En la parte alta de la cuarta entrada, Pawol se trasladó a la segunda base.

En una ceremonia de inauguración en el campo para conmemorar el cambio de nombre de las instalaciones, anteriormente conocidas como The Ballpark of The Palm Beaches, el artista Travis Scott participó en las festividades previas al juego y realizó el primer lanzamiento. Scott, dueño de CACTI Hard Seltzer, fue parte de este momento histórico.