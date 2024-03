Jugadores de Salas son enviados a Ligas Menores para seguir su desarrollo

Los Padres de San Diego realizaron una serie de movimientos el domingo por la noche, enviando a 11 jugadores a su campamento de Ligas Menores; incluyendo al receptor venezolano Ethan Salas, que a sus 17 años cursó su primer entrenamiento primaveral de Grandes Ligas.

En seis juegos en la Liga del Cactus, Salas se fue de 7-2, con un doble, una carrera impulsada y un boleto. Mientras tanto, mostró sus dotes en la receptoría, completando 16 outs en el mismo número de oportunidades en un total de 12 innings cubiertos en la posición.

“Has mencionado su edad”, dijo el manager de los Padres, Mike Shildt, sobre quien es considerado el mejor prospecto de la organización y el octavo mejor de todo el béisbol de acuerdo a MLB Pipeline. “No pienso en él como un muchacho de 17 años. Simplemente es un jugador realmente bueno”.

No está claro donde comenzará el año Ethan Salas, pues terminó 2023 en AA San Antonio, en lo que fue una temporada que significó un ascenso meteórico, empezando en Clase-A y pasando luego por Clase-A Avanzada, antes de desembarcar en AA. Posteriormente, se convirtió en el primer jugador de 16 años desde Julio Urías (2013) en disputar una temporada completa.

Coinciden en su madurez pese a la juventud

“Él no actúa como un adolescente normal de 17 años”, expresó a principios del Spring Training el lanzador zurdo, Robby Snelling.

“Recibe igual de bien que cualquier otro a quien he lanzado. Realmente no pienso en la edad cuando estamos trabajando. Ambos estamos tratando de hacer lo mismo. En mi opinión, la edad realmente no importa, si eres capaz de hacerlo a este nivel tan alto”.

Mike Shildt secundó ese sentimiento, diciendo que: “Es realmente profesional sobre cómo aborda su negocio. Tiene un comportamiento tranquilo. Pero siempre está observando. Está absorbiendo y escuchando, y está aprendiendo. Y luego ves que lo aplica, lo cual es probablemente lo mejor”.

Jairo Iriarte también irá al campamento de Ligas Menores

Junto a Salas, el también venezolano Jairo Iriarte, recibió asignación al campamento de Ligas Menores de la organización, luego de lo que fue el primer Spring Training del derecho de 22 años oriundo de La Guaira.

En dos presentaciones en la Liga del Cactus; incluyendo una apertura, la séptima mejor promesa de los Padres según MLB Pipeline espació tres entradas en blanco, ponchó a un bateador, otorgó un boleto y solamente permitió un imparable.

Iriarte; que pertenece en Venezuela a Tiburones de La Guaira, dejó foja de 3-4 y efectividad de 3.49 en 27 apariciones (21 como abridor) entre Clase-A Avanzada y AA, guillotinando a 128 bateadores en 90.1 episodios de labor. Otorgó 45 pasaportes, su WHIP fue de 1.28 y los oponentes le batearon para .216. Por lo pronto, se espera que comience la zafra en AA.