Maduro acusa al canal alemán DW de nazismo tras su salida de las cableras en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arremetió contra el medio público alemán Deutsche Welle (DW) llamándolo “canal nazi” durante la transmisión de su programa de televisión “Con Maduro +” el lunes 4 de marzo.

En su programa semanal, Maduro expresó: “Ahora tienen una ‘campañita’ dirigida por CNN en Español, CNN en general, AP y por todos esos medios y entre ellos un medio nazi de Alemania, un medio nazi: DW, es un medio nazi. Tienen una campaña diciendo que todos los crímenes en el mundo hoy los cometen venezolanos y que el Tren de Aragua está en todo Estados Unidos cometiendo crímenes”.

Periodistas como Víctor Amaya y Luis Ernesto Blanco denunciaron que el canal DW en Español fue retirado de la principal empresa de televisión por suscripción de Venezuela, Simple TV.

Efecto Cocuyo verificó que el medio ya no se encuentra en la parrilla de canales de esta cablera, que tradicionalmente estaba en el canal 770. No se transmite ni en el servicio con decodificadores ni en su servicio de streaming Simple Plus.

Declaraciones de DW sobre el gobierno

Un video publicado por DW en sus redes sociales afirmaba que Venezuela era el segundo país más corrupto del mundo, citando informes de Transparencia Internacional e Insight Crime, y promocionaba el espacio “Cómo te afecta” conducido por Ernesto Andrés Fuenmayor y Tamara Rivera Castro en YouTube.

El ministro de Comunicación e Información de Maduro, Freddy Ñáñez, calificó esta información como “un fake” y poco después el canal fue eliminado de la televisión por cable en el país.

Esta sería la segunda vez que sacan del aire al canal DW en Venezuela, después de un incidente similar en abril de 2019 durante la crisis política por el reconocimiento de casi 60 países al gobierno interino de Juan Guaidó.

Cuestionamientos a la CIJ y la CPI

Maduro volvió a cuestionar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional, después de que esta última desestimara la apelación del gobierno venezolano para frenar la investigación por crímenes de lesa humanidad en 2018.

El presidente afirmó: “Venezuela no acepta colonialismo judicial de nadie y menos en este momento que el mundo está cuestionando a todos estos organismos que están contra la pared por el genocidio en Gaza y no hacen nada”. Además, recalcó que el país no reconocerá la decisión de la CIJ sobre el Esequibo, en la disputa territorial con Guyana.

En cuanto a la política, Maduro mencionó que cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) fije la fecha para las elecciones presidenciales, saldrán a ganar.