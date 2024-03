Desafíos y dilemas de la oposición en las postulaciones para las elecciones presidenciales del 21 al 25 de marzo.

Las postulaciones para las elecciones presidenciales del 21 al 25 de marzo plantean dilemas a la oposición

Los precandidatos que buscan competir en las elecciones presidenciales fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el 28 de julio deben postular su nombre entre el 21 y el 25 de marzo. Este anuncio fue realizado por el excontralor general, Elvis Amoroso.

Ante la inhabilitación política de la ganadora de las primarias, María Corina Machado, es probable que se presente una candidatura “tapa” para apartar el cupo y permitir que la aspirante y la Plataforma Unitaria Democrática decidan juntos o separados el camino a seguir.

Sin embargo, analistas políticos consultados por Efecto Cocuyo señalan que debido al contexto político y los esfuerzos del chavismo madurismo por mantenerse en el poder, no es sencillo prever los escenarios previos a la votación. A pesar de las adversidades, la oposición no aliada al poder político se mantendrá en la ruta electoral.

Guillermo Tell Aveledo, politólogo, señaló que el dilema no está entre abstención y participación, ya que la decisión de participar en las elecciones ya fue tomada con el replanteamiento estratégico del año anterior. El verdadero dilema radica en si la participación de la oposición será representativa o no, considerando factores como las inhabilitaciones políticas.

En cuanto a las posibles candidaturas, se espera que la candidata electa en las primarias del 22 de octubre sea la candidata presidencial el 28 de julio, a través de negociaciones entre el gobierno, la Plataforma Unitaria y con la participación de Estados Unidos.

La fecha para las presidenciales genera presión tanto en el gobierno como en la oposición, quienes deben tomar decisiones en medio de una negociación. En el caso de la oposición, deben definir con qué tarjeta participarán, cuál será la alianza concreta y si optarán por una candidatura “tapa” o comodín.

La estrategia electoral debe tener en cuenta que el chavismo madurismo buscará promover la abstención y la fragmentación de la oposición. Además, se espera una reacción por las sanciones anunciadas por Estados Unidos para el mes de abril si el gobierno decide no avanzar en las garantías electorales.

En medio de las postulaciones, es crucial definir la verdadera alianza entre María Corina Machado y las organizaciones políticas de la Plataforma Unitaria. La oposición debe evitar estrategias fracasadas y resolver la crisis a través del voto, no de la confrontación.

María Corina Machado ha reafirmado su compromiso con el mandato de las primarias y ha instado a la serenidad y firmeza. La representatividad y la participación sin representatividad son parte de los dilemas que enfrenta la oposición en este proceso electoral.