Kate Middleton anuncia que tiene cáncer.

La princesa Catalina de Gales ha anunciado este viernes por la tarde que le han diagnosticado cáncer a los 42 años y que está recibiendo quimioterapia “preventiva”.

En un mensaje de vídeo profundamente emotivo, filmado en Windsor el miércoles, Middleton reveló que la noticia había sido un “gran shock” y que ella y el príncipe Guillermo “han estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto en privado por el bien de nuestra joven familia”.

“Nos ha tomado tiempo para explicar todo a Jorge, Carlota y Luis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”. El cáncer de Catherine fue descubierto después de que se sometiera a una cirugía abdominal mayor en The London Clinic en enero. El palacio de Kensington ha dicho que no compartirá detalles sobre qué tipo de cáncer tiene la princesa o en qué etapa del cáncer se encuentra y ha pedido que no especule.

“Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu. Tener a Guillermo a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, explica mirando a cámara tras la polémica.

En el comunicado del palacio de Kensington que informaba de cirugía abdominal en enero se especificó que no era cáncer, sin embargo, las pruebas postoperatorias revelaron posteriormente que el cáncer “había estado presente”.