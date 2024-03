Colombia demostró su poderío bajo el liderazgo de Luis de la Fuente.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, expresó su opinión sobre la reciente derrota del equipo ante Colombia, afirmando que aunque no le gusta perder, se queda con aspectos positivos del partido.

España sufrió su segunda derrota bajo la dirección de Luis de la Fuente al caer frente a Colombia, con un gol de Daniel Muñoz tras una asistencia de Luis Díaz.

“Perder no es agradable. Habíamos perdido la costumbre de hacerlo. Hoy nos enfrentamos a un rival muy fuerte y debemos rescatar aspectos positivos. Tuvimos una primera parte muy buena, pero perdimos el control en la segunda. Jugamos más a lo que ellos querían. Nos sacaron del partido”, declaró De la Fuente en conferencia de prensa.

El entrenador añadió: “Salimos a ganar el partido. No sabemos jugar de otra manera. En el primer tiempo estuvimos cerca de tomar la delantera en el marcador. En la segunda parte, el rival también juega. No nos faltó ambición ni ganas de competir. Los jugadores están decepcionados, no les gusta perder. Es positivo tener un equipo tan motivado por la victoria”.

De la Fuente también explicó la elección de dar oportunidad a nuevos jugadores: “Los debuts no fueron al azar, queríamos ver a estos jugadores en estos escenarios porque representan nuestro futuro. Queremos que estén preparados para cuando los necesitemos en junio. Aunque no nos guste perder, la lectura es positiva”.

La selección española regresará a Madrid, donde se enfrentará a Brasil el 26 de marzo en el Santiago Bernabéu. De la Fuente concluyó: “El martes será otro partido, estoy seguro de ello”.

Por EFE