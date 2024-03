Rubén Limardo aspira a conquistar otra medalla olímpica

El equipo de espada masculina de Venezuela ha asegurado su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de concluir la Copa del Mundo en Georgia el pasado fin de semana, que fue la última prueba del calendario de clasificación. Este logro representa un hito para Rubén Limardo y renueva sus esperanzas olímpicas.

El campeón de Londres 2012 estará compitiendo en sus quintos Juegos Olímpicos, igualando así el récord histórico de la tenista Fabiola Ramos, quien participó de manera consecutiva desde Atlanta 1996 hasta Londres 2012. Ningún otro atleta venezolano ha participado en tantas ocasiones en los Juegos Olímpicos. Limardo aspira a retirarse este año con una medalla más en su haber.

“Es un honor y un privilegio volver a estar en los Juegos Olímpicos… Quiero lograr otra medalla. Desde que gané en Londres, he estado luchando por ello, pero aún no se me ha dado. Ahora en París, lucharemos en equipo. Aunque es un desafío complicado, es más factible que en la competencia individual”, expresó Limardo en declaraciones compartidas por el Comité Olímpico Venezolano (COV).

“Espero cerrar esta etapa con broche de oro. Después de tantos años de dedicación y esfuerzo… Me siento en buena forma y creo que aún tengo mucho que ofrecer en la esgrima, ya que me encuentro entre los 16 mejores del ranking mundial, lo que me sigue motivando”, agregó Rubén, quien ocupa el puesto número 12 en el ranking individual.

Un desempeño destacado

El equipo de espada venezolano es el mejor de América según el ranking, ubicándose en el séptimo lugar a nivel mundial, y competirá en los Juegos Olímpicos por séptima vez. Rubén, acompañado por su hermano Francisco en tres de esas ediciones, considera que esta ha sido la mejor actuación en la historia del grupo.

“Es la primera vez que el equipo se clasifica matemáticamente a un mes de finalizar el período de clasificación… Hace dos o tres competencias, ya teníamos asegurada nuestra participación. Logramos un bronce histórico en el Campeonato Mundial (en Vancouver, Canadá). Eso nos impulsó”, recordó.

“A veces los cambios pueden no gustarnos, pero son necesarios para superarnos y seguir adelante”, añadió en referencia al cambio de entrenador que tuvieron que afrontar hace unos años, justo al comenzar el camino hacia París 2024.

Oportunidades en la competencia individual

Con la clasificación del equipo ya asegurada, los hermanos Limardo y su compañero Gabriel Lugo se concentran en las próximas competencias, donde tres de ellos podrían obtener su pase para la competencia individual.

“En los próximos cuatro meses aún quedan competencias importantes: el Grand Prix de espada en Cali, Colombia, la Copa del Mundo en Abu Dhabi y el Campeonato Panamericano en El Salvador”, mencionó el abanderado de Río 2016.

“Por el momento, tres de los cuatro atletas participarán en la competencia individual y uno se enfocará en la competencia por equipos únicamente. Aún no se ha definido porque todo puede cambiar”, afirmó.

Según el COV, el último evento clasificatorio para la esgrima será el Torneo Preolímpico de Costa Rica, que se llevará a cabo a partir del seis de abril.