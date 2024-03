Corina Yoris confía en la unidad opositora y está dispuesta a devolver el testigo si es necesario

La candidatura respaldada por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria Democrática se encuentra en suspenso debido a impedimentos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, Corina Yoris, la candidata designada, niega que la unidad entre la ganadora de las primarias y los factores políticos esté en peligro de romperse.

En una entrevista con Efecto Cocuyo después de una rueda de prensa el 25 de marzo, Yoris afirmó: “La unidad representada en los partidos de la plataforma, todos la representamos está demostrada, esa unidad no se ha roto y no creo que se rompa. El otro lado siempre ha apostado a una ruptura y no existió, no existe, ni existirá”. La académica, miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, confía en que la unidad entre Machado y los factores políticos agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática prevalezca.

AD y UNT mantienen unidad

Yoris aseguró que los partidos señalados de querer romper la unidad (Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) se mantienen en el consenso que apuesta por mantenerse en la vía electoral hasta el 28 de julio. Destacó la presencia de dirigentes políticos como Omar Barboza, coordinador de la Plataforma y miembro de UNT, y Piero Maroun de AD, como muestra de apoyo a la candidatura.

La abanderada subrayó que la unidad entre los partidos sigue firme y que la realidad dista mucho de las hipótesis sobre una posible ruptura. Insistió en que la unidad no está en peligro y que es importante transmitir ese mensaje a la opinión pública.

“Si me toca devolver el testigo lo haré”

Yoris señaló que el cronograma de las elecciones del 28 de julio aún no ha sido publicado en la Gaceta Electoral, lo que podría permitir una prórroga en las postulaciones. Destacó que, si la unidad decide otra cosa, todos son un equipo y está dispuesta a devolver el testigo a Machado si así se decide, con el objetivo de ofrecer una opción electoral creíble a los venezolanos.

El plazo para inscribir candidatos cerrará en breve, y hasta el momento 30 partidos políticos han postulado a 10 candidatos, incluyendo al actual mandatario Nicolás Maduro y otros aspirantes.

«No nos vamos a salir de la ruta electoral»

Yoris manifestó que no se saldrán de la ruta electoral y pidió a la ciudadanía mantener el respaldo a la candidatura, en caso de concretarse, y salir a votar masivamente el 28 de julio por un cambio. Destacó la importancia de recuperar la confianza en el proceso y mantener la unidad en cada acto.