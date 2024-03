Henri Falcón insta a Machado y Rosales a entablar un diálogo franco y sincero

El exgobernador de Lara y excandidato presidencial, Henri Falcón, ha hecho un llamado a María Corina Machado y Manuel Rosales para entablar un diálogo franco y sincero entre ellos, instándolos a llegar a un acuerdo. Este mensaje fue publicado en la cuenta de X de Falcón el miércoles 27 de marzo, etiquetando a ambos líderes y destacando la necesidad de que los dirigentes democráticos lleguen a un consenso que pueda abrir una ventana hacia una transición política.

En su comunicado, Falcón subrayó la importancia de que Machado y Rosales consideren cuidadosamente sus decisiones pensando en el futuro inmediato de todos los venezolanos. Asimismo, enfatizó que no se puede dejar a la población sin opciones, ya que las nuevas generaciones no lo perdonarían.

¿Cuál es la situación actual entre Machado y Rosales?

Este llamado de Falcón se produce luego de que María Corina Machado y Manuel Rosales ofrecieran sus respectivas ruedas de prensa tras la inscripción de Rosales como candidato presidencial para las elecciones fijadas el 28 de julio de 2024. Machado, quien ganó en las primarias de octubre de 2023, reiteró su compromiso con la ruta electoral y señaló que su candidata sigue siendo la profesora de filosofía Corina Yoris.

Por su parte, Rosales, al inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, afirmó que no buscaba reemplazar a nadie, sino que venía con la intención de reconstruir a Venezuela. La líder opositora no pudo inscribirse debido a una inhabilitación en su contra, por lo que la coalición opositora designó a Corina Yoris como su sustituta, aunque el CNE no lo permitió. Ante esta situación, Rosales formalizó su inscripción como candidato a último momento antes del cierre del proceso de postulaciones.